"Direkt vertraut": Vanessa Nwattu schwärmt von neuem Freund

Vanessa Nwattu (26) ist momentan nicht nur verliebt, sondern auch besonders vertrauensvoll – und das teilte sie jetzt offen mit ihren Followern auf Instagram. Im Rahmen einer Fragerunde auf der Plattform sprach die Realitypersönlichkeit über ein ganz persönliches Thema: Vertrauen in einer neuen Beziehung. Dabei schwärmt sie regelrecht von ihrem aktuellen Freund und erklärt, wie sich das Gefühl zu ihm von Anfang an grundlegend von früheren Erfahrungen unterschieden hat.

Auf die Frage einer Followerin, ob es ihr schwerfalle, nach früheren Beziehungen wieder zu vertrauen, antwortete Vanessa ehrlich und ausführlich. "Diese Sorge hatte ich früher auch, bis ich meinen Freund kennengelernt habe. Bei ihm hat sich einfach von Anfang an alles anders angefühlt", schrieb sie. Das Vertrauen sei dabei ganz ohne Druck entstanden: "Ich habe ihm direkt vertraut, einfach durch mein Gefühl. Es war so eine innere Ruhe und Sicherheit, die ich vorher nie hatte." Erzwingen oder darüber nachgrübeln musste sie dabei gar nichts – für sie fühle sich die Beziehung einfach richtig an. Ihren neuen Partner hat sie im Urlaub kennengelernt, wie sie im "Aftershow Podcast" verriet. Er habe zu Beginn gar nicht gewusst, dass sie im TV aktiv sei.

Dass Vanessa dieses neue Vertrauen so hervorhebt, bekommt vor allem vor dem Hintergrund ihrer Vergangenheit eine besondere Bedeutung. In der Vergangenheit hatte die Realityteilnehmerin bereits offen gemacht, wie belastend und angstbesetzt die frühere Partnerschaft mit Aleks Petrovic (35) für sie gewesen war. "Er ist wirklich einfach ein grausamer Partner", so Vanessa bei Prominent getrennt. Umso mehr betont sie nun das ruhige, sichere Miteinander mit ihrem aktuellen Freund. Für ihre Fans wirkt der Einblick wie ein seltener, sehr persönlicher Moment, in dem die sonst oft taffe TV-Persönlichkeit ihre weiche Seite zeigt. Gleichzeitig macht Vanessa damit deutlich, wie wichtig ihr emotionale Geborgenheit und ein respektvoller Umgang in einer Beziehung sind – Werte, die sie heute ganz anders erlebt als noch vor einigen Jahren.

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, März 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Africa Vumazonke Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, "Prominent getrennt"-Kandidaten