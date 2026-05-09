Menowin Fröhlich froh über Zweitplatzierung bei DSDS 2010

Kurz vor dem großen Finale von "Deutschland sucht den Superstar" am 9. Mai hat Menowin Fröhlich (38) in einem RTL-Interview überraschend offen über seine Vergangenheit gesprochen – und dabei eine ernüchternde Aussage gemacht. Der 38-Jährige ist überzeugt, dass ein Sieg bei der Castingshow im Jahr 2010 für ihn schlimme Folgen gehabt hätte. "Ich glaube, damals wäre ich vielleicht tot gewesen. Wenn ich damals Superstar geworden wäre, wäre ich heute tot", erklärte er. Inzwischen sieht der Sänger den damaligen zweiten Platz hinter Sieger Mehrzad Marashi (45) deshalb mit ganz anderen Augen.

Menowins DSDS-Geschichte ist voller Höhen und Tiefen. Schon 2005 schaffte er es in der Castingshow in die Top 20, musste die Staffel aber frühzeitig verlassen und landete später im Gefängnis – unter anderem wegen Scheckbetrugs und Körperverletzung. Während er seine Haftstrafe verbüßte, stellte er für sich die Weichen neu. "Für mich war klar: Ich muss hier diese Zeit nutzen. Ich muss diese Zeit einfach nehmen, um von allem frei zu werden. Von allem. Von Alkohol, von Drogen, von Streitereien, von Boshaftigkeit", sagte er im Interview. 2010 startete er dann sein großes Comeback, kämpfte sich bis ins Finale und verlor schließlich knapp. Dieser zweite Platz setzte ihm damals schwer zu, wie er zugibt. Heute bewertet Menowin diese Phase jedoch ganz anders – auch im Hinblick auf ein mögliches Happy End in dieser Staffel: "Wenn ich wirklich gewinnen würde, dann würde ich das heute ganz anders nehmen als damals", erklärte er. Der Sänger zieht damit ein klares Fazit aus Abstürzen, Rückschlägen und Neustarts – und geht die erneute Chance deutlich reflektierter an.

Heute präsentiert sich Menowin als ein komplett veränderter Mensch. Er hat nach eigenen Angaben rund 80 Kilogramm abgenommen, arbeitet therapeutisch an sich und spricht offen über seinen Glauben. "Jesus Christus macht mich ruhiger. Gott hat mein Leben gerettet", sagte er. Besonderen Halt geben ihm außerdem seine Partnerin Ronja, mit der er sich sogar eine Hochzeit vorstellen kann, und seine Kinder. "Ich habe Gott, ich habe eine tolle Frau an meiner Seite und gesunde Kinder und eine Verantwortung", betonte er. Ob Menowin tatsächlich der neue Superstar wird, wird sich im großen DSDS-Finale zeigen, das live bei RTL und im Stream auf RTL+ zu sehen ist.

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RTL / Stefan Gregorowius Menowin Fröhlich, DSDS-Liveshow-Kandidat

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RTL / Stefan Gregorowius Menowin Fröhlich, DSDS 2026

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Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich mit seiner Freundin Ronja, 2025