Schönheits-OP? Adam Levines überraschende Verwandlung

Ist das noch Adam Levine (47)? Die Frage stellen sich derzeit offenbar so einige Fans des Sängers. Nach seinen letzten Auftritten fiel den Usern im Netz vor allem auf, dass sein Gesicht deutlich glatter aussieht als zuvor. Der Beauty-Experte und auf ästhetische Medizin spezialisierte Pfleger Chris Bustamante hat sich die Bilder von Adam jetzt mal genauer angesehen – und kam zu einem klaren Schluss: Hier war ein Profi am Werk. "Er scheint sich einem chirurgischen Eingriff unterzogen zu haben, möglicherweise einem Facelifting mit Fetttransplantation und einer Unterlidstraffung, um seine Augenpartie aufzufrischen", vermutet der Experte gegenüber OK!. Alternativ könne es auch um einen Eingriff mit Fillern und Biostimulatoren handeln.

Im Netz diskutieren User viel über das neue Aussehen des Maroon 5-Frontmanns und wirklich begeistert scheinen sie nicht zu sein. Chris ist da aber anderer Meinung: "Die Leute sagen, er sehe drastisch anders oder 'übertrieben' aus, aber ich denke, was wir sehen, ist ein Ergebnis, das sich noch nicht vollständig abgesetzt hat. Ich denke, in ein paar Monaten bis zu einem Jahr wird er viel natürlicher und erfrischt aussehen." Zudem habe er den Eindruck, Adam trage aktuell sehr viel Make-up. Gestützt wird Chris' Hypothese von der kosmetischen Dermatologin Molly Bailey. Sie ist sich sehr sicher, dass mindestens eine Lidstraffung vorgenommen wurde.

Am 18. April besuchte Adam die 12. Breakthrough Prize Ceremony mit seiner Frau Behati Prinsloo (37) – sein erster Auftritt mit dem neuen Gesicht. Im schwarzen Jackett und mit hellblauem Hemd machte der US-Amerikaner nicht nur einen eleganten, sondern auch einen ungewohnt strengen und ernsten Eindruck, was an der unbewegten Miene gelegen haben könnte. "Er sieht irgendwie aus wie Jeffree Star", lachte ein User bei X und Co. über den Vergleich mit dem Influencer. Andere User gingen wesentlich härter mit Adam ins Gericht: "Er sieht aus wie meine Schwiegermutter." In den sozialen Netzwerken kam das veränderte Aussehen des 47-Jährigen schon mal nicht so gut an – bleibt zu hoffen, dass Chris recht behält und Adam in ein paar Monaten wieder eine etwas natürlichere Mimik hat.

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Getty Images Adam Levine bei der Breakthrough Prize Ceremony in Santa Monica, April 2026

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Getty Images Adam Levine bei einem Konzert

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Getty Images Jeffree Star bei der Premiere "Spider-Man: No Way Home", LA 2024