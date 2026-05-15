Nach Trennung: Angelina Pivarnick verkündet Schwangerschaft

Angelina Pivarnick (39) lässt die Baby-Bombe platzen! In der neuen und zugleich letzten Staffel von "Jersey Shore: Family Vacation" erfährt die Realitybekanntheit vor laufender Kamera, dass sie schwanger ist. In der zweiten Folge, die jetzt in den USA ausgestrahlt wurde, macht sie einen Schwangerschaftstest – und das mitten im Dreh. Im Badezimmer steht ihre Freundin Sammi Giancola (39) ihr dabei zur Seite, als der Test positiv ausfällt. Kurz nach der Ausstrahlung bestätigt Angelina die freudige Nachricht dann auch auf X: "Ich bin schwanger !!!!"

Die Szenen in der Show könnten emotionaler kaum sein: Sammi folgt Angelina in die Toilette, weil diese sich plötzlich mit einem Test in der Hand zurückzieht. Als das Ergebnis positiv ist, reagiert Sammi überwältigt und gesteht, sie bekomme Gänsehaut und müsse gleich weinen. Angelina selbst wirkt fassungslos und sagt, sie hätte nicht geglaubt, auf natürlichem Weg schwanger werden zu können. Zuvor hatte sie in der Staffel sogar offenbart, dass sie eine Sperma-Spende im Kühlschrank lagert und mit "mehreren" Männern schlief. Direkt nach dem Test greift sie zum Handy und ruft den Vater des Kindes an, um ihm die Neuigkeit mitzuteilen: Um wen es sich dabei handelt, klärt sie in der Sendung nicht auf.

Der Schwangerschafts-Schockmoment ist der vorläufige Höhepunkt eines langen Kinderwunsches, den Angelina in den aktuellen Folgen mit den Kameras teilt. Die TV-Bekanntheit hatte in der Vergangenheit mit turbulenten Beziehungen zu kämpfen, zuletzt sorgte ihre Trennung von Verlobtem Vinny Tortorella für Schlagzeilen, nachdem sie im TV über angebliche Untreue gesprochen hatte. Nun scheint für die Realitydarstellerin ein neues, sehr persönliches Kapitel anzubrechen. Weitere Details zu ihrer Schwangerschaft behält sie bislang für sich, stattdessen bekommen die Fans in der finalen Staffel von "Jersey Shore: Family Vacation" vor allem ihren bisherigen Fruchtbarkeitsweg und den emotionalen Umgang mit dem Thema Familie zu sehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Pivarnick, Juni 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images "Jersey Shore"-Bekanntheit Sammi Giancola

Anzeige Anzeige

Dave Kotinsky/Getty Images for MTV Der "Jersey Shore"-Cast bei der Premiere von "Jersey Shore Family Vacation"