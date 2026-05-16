Dieses Land gewinnt den "Eurovision Song Contest" 2026

Bulgarien hat den Eurovision Song Contest 2026 gewonnen! Im Finale des 70. ESC, das heute stattfand, setzte sich das Land in einem spannenden Rennen gegen 24 weitere Nationen durch und holte den begehrten Titel. Sowohl die Jury als auch das Publikum vergaben eine hohe Punktzahl an Bulgarien – eine doppelte Bestätigung, die den Triumph besonders eindrucksvoll macht. Für Deutschland lief es dagegen alles andere als rund: Sarah Engels (33) trat mit ihrem Song "Fire" an, kam aber nicht über Rang 23 von 25 hinaus.

Bei der Jury-Wertung sammelten die Bulgaren starke 204 Punkte und lagen damit klar an der Spitze. Australien und Dänemark folgten mit je 165 Punkten auf den Plätzen zwei und drei, Frankreich holte 144 Punkte. Auch beim Televoting setzte sich Bulgarien durch und heimste damit im Gesamtvoting stolze 516 Punkte ein. Israel landete mit insgesamt 343 Punkten zwar auf Rang zwei, doch das reichte in der Gesamtwertung nicht zum Titel. Deutschland schnitt dagegen besonders schwach ab: Die Jury vergab 12 Punkte, das Publikum jedoch keinen einzigen. Damit kam Sarah am Ende auf insgesamt nur 12 Punkte und Platz 23 – lediglich Österreich mit 6 Punkten und das Vereinigte Königreich mit einem Punkt landeten noch hinter Deutschland.

Auch im Netz wurde Sarahs Auftritt zwiespältig beäugt. Während einige Zuschauer auf X gnadenlos gegen den deutschen Beitrag austeilten, feierten andere die Sängerin für ihre Energie und den großen ESC-Moment. Vor allem Gesang und Songtitel standen dabei im Mittelpunkt der Debatte. Die Kommentare fielen teils heftig aus. Ein Nutzer spottete: "Warum klingt Sarah Engels bei ihrem Song eigentlich permanent so, als würde sie keinen Ton treffen?" Ein anderer ätzte: "Meine Damen und Herren, Sie sehen den diesjährigen letzten Platz." Doch es gab auch viel Zuspruch. "Power in der Stimme hat sie schon, die Sarah. Gefällt mir besser als erwartet. Die Show ist auch on Fire", schrieb ein Fan. Und ein weiterer meinte: "Hat Sarah doch gut gemacht, vor allem die echte Freude am Ende."

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