Nach Kollaps: Ist Schwedens Felicia fit für das ESC-Finale?

Entwarnung für das schwedische ESC-Lager: Sängerin Felicia, die am Freitagabend nach der Generalprobe in Wien kollabiert war, hat bei der Generalprobe am Samstag bewiesen, dass sie fit für das große Finale ist. Die Schwedin stand wieder voll auf der Bühne und performte, als wäre der Schockmoment vom Vortag nie passiert. Gegenüber Bild gab sie Entwarnung: "Heute geht es mir wieder gut. Ich habe genug Wasser getrunken und bin wieder fit. Jetzt bin ich bereit für meinen Auftritt." Heute Abend kämpfen in Wien 25 Länder um die Kristall-Trophäe beim 70. Eurovision Song Contest.

Als möglicher Auslöser des Kreislaufkollapses gilt die Maske, die Felicia während ihrer Performance trägt. Für Österreich tritt an diesem Abend Sänger Cosmó mit seinem Song "Tanzschein" an. Das Land ist in diesem Jahr Gastgeber des Wettbewerbs, nachdem Countertenor JJ den ESC 2025 in Basel gewonnen und den Wettbewerb damit zurück nach Wien geholt hatte.

Felicias Kollaps hatte am Freitagabend für große Aufregung in der Wiener Stadthalle gesorgt. Delegationsleiterin Lotta Furebäck hatte damals erklärt, dass es der Sängerin bereits im Greenroom nicht gut gegangen sei und sie sich schwindelig gefühlt habe – in der Garderobe war sie dann ohnmächtig geworden. Ihr Team musste damals anstelle von Felicia vor die wartende Presse treten, um die Nachricht von ihrem Zusammenbruch zu überbringen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Felicia Eriksson tritt für Schweden in der Wiener Stadthalle auf

Anzeige Anzeige

Getty Images Felicia Eriksson bei der London Eurovision Party 2026 im April

Anzeige Anzeige

Getty Images Felicia bei der Turquoise Carpet Opening Ceremony des 70. Eurovision Song Contest in Wien

Anzeige