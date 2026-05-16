ESC-Sensation: Sarah Engels reißt sich Kleid vom Leib

Mit einem feurigen Auftritt hat Sarah Engels (33) beim Eurovision Song Contest in Wien für einen großen Wow-Moment des Abends gesorgt. Am Samstag stand die Sängerin mit ihrem Song "Fire" auf der ESC-Bühne und begeisterte das Publikum mit einer Performance, die von ruhig und emotional zu wild und ausgelassen wechselte. Den Anfang machte eine gefühlvolle Akustik-Version des Songs – Sarah im langen weißen Kleid, die Halle dunkel, die Stimmung hochemotional. Dann setzte die tanzbare Pop-Version ein und alles änderte sich schlagartig: Eine Tänzerin riss ihr das weiße Kleid direkt vom Körper, darunter kam ein knapper goldener Glitzer-Body zum Vorschein. Das Publikum in Wien jubelte.

Den auffälligen Glitzer-Look kombinierte Sarah mit dunkelbraunen Overknee-Boots in Lederoptik mit Blockabsatz, die ihr bei der energiegeladenen Choreografie auch die nötige Stabilität auf der Bühne gaben. Diese Boots waren offenbar echte Verschleißartikel: Wie die Bild berichtete, soll die Sängerin nach nahezu jeder Probe ein neues Paar benötigt haben. Die aufwendige Show rundete eine Feuer-Show ab, die den Auftritt visuell abrundete und den Zuschauern einheizte. Wie Deutschland schlussendlich beim ESC 2026 abschneidet, bleibt noch abzuwarten. Einen ersten Eindruck direkt nach ihrem Auftritt vermittelte sie bereits in ersten Worten nach der Live-Show.

Sarah Engels, die vielen noch unter ihrem früheren Namen Sarah Lombardi bekannt ist, wurde 2011 durch die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" bekannt. Seitdem hat sie sich als Sängerin eine treue Fangemeinde aufgebaut und ist auch als Schauspielerin aktiv. Die 33-Jährige ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern.

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Getty Images Sarah Engels performt mit "Fire" im ESC-Finale 2026 in der Wiener Stadthalle

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Getty Images Sarah Engels beim ESC 2026

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Imago Sarah Engels bei der 2. ESC-Generalprobe, Mai 2026