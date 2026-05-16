Glamour pur: Alexandra und Charles Leclerc verzaubern Cannes

Formel-1-Pilot Charles Leclerc (28) und seine frisch angetraute Ehefrau Alexandra Leclerc haben beim 79. Filmfestival in Cannes für Aufsehen gesorgt. Am Mittwoch schritten die beiden gemeinsam die berühmten Stufen des Palais des Festivals hinauf – und das war für Charles sein allererster Auftritt auf dem roten Teppich des renommierten Festivals, wie die französische Vogue schreibt. Anlass war die Vorführung des Films "La Vie d'une femme" von Regisseurin Charline Bourgeois-Tacquet. Auf dem roten Teppich strahlte Alexandra in einem Tüllkleid im Meerjungfrau-Stil mit Stickereien aus Pailletten und Perlen vom australischen Designer Paolo Sebastian, dazu Schmuck von Messika – eine Luxus- und Diamantschmuckmarke. Charles erschien in einem Anzug von Giorgio Armani (†91), den Ehering sichtbar am Finger. Als Markenbotschafter von L'Oréal Paris hatte der Monegasse allen Grund, bei dem glamourösen Ereignis präsent zu sein.

Bereits bei der Ankunft auf der Croisette machten die beiden eine gute Figur. Alexandra, die auf Instagram über 4,5 Millionen Follower zählt, zeigte sich in einem kurzen, tailliert geschnittenen Trenchcoat-Blazer, weit geschnittener Jeans und lackschwarzen Pumps – dazu ein kleines Umhängetäschchen von DeVain by Valentino. Ihr Mann trug einen blaugrauen Anzug mit leichtem Pullover und Wildlederschuhen. Die Mode-Community dürfte besonders ein Detail entzückt haben: Am Eingang des Hotels Martinez soll Alexandra ein Rhode Lip Balm-Täschchen dabei gehabt haben – ein Produkt der Marke, die von Hailey Bieber (29) gegründet wurde.

Das Paar war mit einigen Erlebnissen im Gepäck in Cannes angereist. Kurz zuvor hatten Charles und Alexandra in La Spezia ihre neue Superyacht in Empfang genommen – ein 30-Meter-Schiff namens "Sedici", das von Alexandra getauft wurde. Davor reiste Charles gemeinsam mit seinem Bruder Arthur nach Marrakesch, um den Geburtstag ihrer Mutter Pascale zu feiern. Seit ihre Beziehung 2023 öffentlich bekannt wurde, sorgen Alexandra und Charles regelmäßig für Schlagzeilen – ob auf der Rennstrecke, bei Modeschauen oder nun auf dem Filmfestival-Teppich in Cannes.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexandra Leclerc und Charles Leclerc bei der Premiere von "La Vie D'Une Femme" in Cannes

Anzeige Anzeige

Getty Images Charles Leclerc und Alexandra Saint Mleux bei der Premiere von "La Vie d'une femme" bei den Filmfestspielen von Cannes 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Charles Leclerc und Alexandra Saint Mleux bei der Premiere von "La Vie d'une femme" bei den Filmfestspielen von Cannes 2026