Blutig: Joel Mattli zeigt vollen Einsatz bei "Let's Dance"

Eigentlich sollte es ein leidenschaftlicher Walzer werden, doch für Joel Mattli (32) endete diese Runde bei Let's Dance überraschend schmerzhaft. Eine Ohrfeige, die als rein schauspielerisches Element fest zur Choreografie gehörte, traf den Schweizer Sportler unglücklicherweise voll auf die Zehn – ein echter Wirkungstreffer von Profitänzerin Malika Dzumaev (35). Ringrichter Joachim Llambi (61) schaltete sofort in den Sanitäter-Modus und reichte dem angeschlagenen Joel ein Taschentuch für die blutende Nase. RTL-Moderator Daniel Hartwich (47) kommentierte gewohnt spitz: "Das hat bei Ross gut funktioniert mit dem Bluten. Warum nicht nachmachen?" Geholfen hat der unfreiwillig dramatische Körpereinsatz jedenfalls: Trotz Boxring-Feeling staubten Joel und Malika die absolute Höchstwertung von 30 Punkten ab.

Dagegen hatte Anna-Carina Woitschack (33) deutlich weniger zu lachen. Als Knallhart-Juror Joachim zu einem verbalen Kinnhaken ansetzte, fror der Schlagersängerin das Lächeln im Gesicht ein: "Das war nicht gut. Fußarbeit nicht gut. Handwerklich war das nichts. Das war seit Show 1 deine schwächste Leistung", ätzte der Chef-Kritiker. Das Studiopublikum stärkte ihr sofort den Rücken und strafte Joachim mit einem gellenden Buh-Konzert ab. Während Jorge González (58) und Motsi Mabuse (45) noch milde acht Punkte spendierten, zückte Joachim die gnadenlose Sechs. Am Ende rettete sich Anna-Carina trotz der Jury-Schelte über die Runden. Den bitteren K.o. des Abends mussten dagegen Jan Kittmann und Kathrin Menzinger (37) verkraften – für sie ist der Traum vom Halbfinale endgültig vorbei.

Nach dieser emotionalen Ringschlacht feierten Joel und Malika ihren Triumph im Netz. "Ich bin sprachlos", erklärte der 32-Jährige, der mit seinem Auftritt einmal mehr bewies: Für den "Dancing Star"-Titel braucht es nicht nur tänzerische Perfektion, sondern auch ordentliche Nehmerqualitäten. Für die verbliebenen Promis wird die Luft vor dem Halbfinale am kommenden Freitag nun verdammt dünn. Jetzt heißt es: Wunden lecken, die Deckung hochhalten und in der nächsten Show bloß nicht vorzeitig das Handtuch werfen, wenn Joachim wieder die Fäuste ballt.

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Imago Moderator Daniel Hartwich, der blutende Joel Mattli und Tanzpartnerin Malika Dzumaev in der zehnten Live-Show von "Let’s Dance" in Köln, 15.05.2026

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RTL / Stefan Gregorowius Malika Dzumaev und Joel Mattli bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Joel Mattli und Anna-Carina Woitschack bei "Let's Dance" 2026

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