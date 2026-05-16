"Berlin-Syndrom": Aus diesem Grund wandert GNTM-Tony nun aus

Er hat genug von Berlin: GNTM-Teilnehmer Tony Eberhardt (31) verlässt die deutsche Hauptstadt und macht einen kompletten Neustart in Stockholm. Auf Instagram teilte Tony seine Entscheidung mit seinen Followern und erklärte, was ihn dazu bewogen hat, die Stadt zu verlassen. Dabei sprach er vom sogenannten "Berlin-Syndrom" – ein Begriff, mit dem er offenbar die Erschöpfung und Überwältigung beschreibt, die das hektische Modelleben in der Hauptstadt mit sich gebracht hat. Der Druck und der Trubel des Alltags in Berlin seien schlicht zu viel geworden, weshalb er nun Abstand brauche und ein neues Kapitel in der schwedischen Hauptstadt aufschlagen wolle.

"Berlin gibt dir das Gefühl, dass hier alles möglich ist. Du kannst hier jemand Neues werden, neu anfangen", erklärte Tony, betonte allerdings auch: "Aber je länger man hier lebt, desto mehr lernt man auch die Schattenseiten der Stadt kennen. Berlin kann einen sich auch verlieren lassen. Nicht, weil die Stadt schlecht ist, sondern weil hier so viel gleichzeitig passiert." Auf Social Media stieß Tonys Entscheidung auf großen Zuspruch. Seine Community ließ ihn wissen, dass sie hinter ihm steht. "Hör auf dein Herz, lieber Tony. Du wirst deinen Weg gehen und dein Glück finden", schrieb ein Fan in den Kommentaren unter seinen Post. Andere zeigten sich begeistert von seiner Wahl des neuen Wohnorts. "Stockholm ist eine ganz andere Art von Großstadt. Liebe es auch sehr", kommentierte ein weiterer Nutzer.

Tony ist aktuell Kandidat bei "Germany's Next Topmodel", wo er zuletzt um den Einzug ins Halbfinale kämpfte. Bei der Sendung lief der Entscheidungswalk in dieser Staffel mit einem besonderen Twist: Alle Kandidatinnen und Kandidaten trugen Glatzenkappen und liefen damit ohne Haare über den Laufsteg. Tony gehört damit zu einer Gruppe von Models, die in der laufenden Staffel auf sich aufmerksam gemacht haben – nun sorgt er auch abseits des Laufstegs für Schlagzeilen.

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Imago Tony Eberhardt, April 2026

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Instagram / tonyeberhardt Tony Eberhardt, April 2026

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tonyeberhardt GNTM-Kandidat Tony Eberhardt im Dezember 2025

Hat Tony mit dem Umzug nach Stockholm den richtigen Move für seine Zukunft gemacht? Absolut – frischer Kopf, neues Netzwerk, genau jetzt richtig. Eher nicht – eine Berlin-Pause hätte gereicht, kompletter Cut ist zu viel. Ergebnis anzeigen