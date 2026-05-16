Drama vor dem ESC-Finale: Schwedin Felicia bricht zusammen

Kurz vor dem großen Finale des Eurovision Song Contests in Wien hat die schwedische Sängerin Felicia für einen Schockmoment gesorgt: Nach der Generalprobe am Freitagabend kollabierte die 24-Jährige laut oe24 in ihrer Garderobe. Eigentlich sollte sie im Anschluss an ihren Auftritt noch Interviews geben – doch stattdessen trat ihr Team vor die wartende Presse und überbrachte eine alarmierende Nachricht, die sofort die Runde machte. Laut der von mehreren schwedischen Medien zitierten Delegationsleiterin Lotta Furebäck hatte das Drama bereits kurz zuvor begonnen: "Felicia ging es bereits im Greenroom nicht gut, sie fühlte sich etwas schwindelig. Als wir in die Garderobe kamen, ist sie ohnmächtig geworden."

Hinter dem dramatischen Kollaps stecken jedoch laut Lotta harmlose Faktoren: "Das liegt am Flüssigkeitsmangel, an der Hitze und an der engen Kleidung. Aber jetzt ist alles in Ordnung. Es war einfach ein Blutdruckabfall." Sofort wurde ein Arzt gerufen, anschließend brachte das Team die Sängerin ins Hotel, wo sie sich erholen konnte. Verletzt habe sie sich beim Zusammenbruch offenbar nicht, da sie glücklicherweise bereits in der Hocke gesessen habe, als sie das Bewusstsein verlor. Für das Finale am Samstagabend gibt die Delegationsleiterin daher auch vorsichtige Entwarnung: "Wenn sie jetzt genug Flüssigkeit, etwas Essen und Ruhe bekommt, dann glaube ich, dass sie morgen wieder fit ist."

Der Vorfall bringt die Diskussionen rund um weibliche Bühnenoutfits zum Brodeln, während in Wien zeitgleich die letzten Vorbereitungen für die gigantische Show laufen. Die 25 Beiträge haben bereits eine feste Reihenfolge: Dänemark eröffnet den Abend, und für Deutschland wird es mit Sarah Engels (33) gleich zu Beginn ernst, wenn sie "Fire" auf Startplatz zwei performt. Australien schickt mit Pop-Ikone Delta Goodrem (41) einen Act an Position acht ins Rennen, bevor Gastgeber Österreich den Wettbewerb mit Cosmó auf Platz 25 beschließt. Für Felicia bedeutet das nun einen Wettlauf gegen die Zeit. Hinter den Kulissen sind die Abläufe eng getaktet, und das gesamte Team setzt jetzt alles daran, den schwedischen Star mit Elektrolyten und absoluter Ruhe aufzupäppeln – damit auf der Bühne am Ende wieder nur eines zählt: der perfekte Auftritt.

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Imago Schwedin Felicia bei der Generalprobe des ESC-Finales in der Wiener Stadthalle, 15. Mai 2026

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Getty Images Felicia Eriksson bei der London Eurovision Party 2026 im April

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Imago Sarah Engels, erstes ESC-Halbfinale 2026 in Wien für Deutschland

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