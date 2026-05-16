So meistern Katy Perry, Orlando und Miranda Co-Elternschaft

Obwohl Katy Perry (41) und Orlando Bloom (49) ihre Verlobung im vergangenen Sommer gelöst haben und Orlando schon seit 2013 von seiner Ex-Frau Miranda Kerr (43) getrennt ist, funktioniert das Co-Parenting der drei wie am Schnürchen. Im Mittelpunkt stehen dabei immer die gemeinsamen Kinder: Orlandos Sohn Flynn (15), den er mit Miranda hat, sowie die fünfjährige Tochter Daisy, die aus seiner Beziehung mit Katy stammt. Das Erfolgsrezept sei simpel, erklärt Miranda gegenüber E! News: "Das Wichtigste ist, die Bedürfnisse des Kindes in den Vordergrund zu stellen. Man muss sich fragen: Ist das im besten Interesse des Kindes?"

Im Podcast "We Need to Talk" erzählte das Model, dass sie und der Schauspieler viel an sich gearbeitet und einander vergeben hätten, um eine friedliche Basis zu schaffen. Als Orlando dann 2016 mit Katy zusammenkam, habe Miranda schnell gemerkt, dass die Sängerin gut zu der neuen Familienkonstellation passt. Die beiden Frauen sind inzwischen gute Freundinnen. Heute feiert die Patchwork-Familie wichtige Meilensteine gemeinsam, macht Familienurlaub und wurde unter anderem bei einem Trip nach Italien und einem Besuch eines Musicals in London gesichtet.

Auch nach dem Ende seiner Verlobung mit Katy betonte Orlando, dass die Beziehung zueinander von Liebe geprägt bleibt. "Wir werden großartig sein. Es ist nichts als Liebe", sagte er gegenüber Today. Miranda hat nach der Trennung von Orlando ebenfalls ihr privates Glück gefunden: Sie ist seit fast neun Jahren mit Snapchat-Mitgründer Evan Spiegel (35) verheiratet, mit dem sie drei gemeinsame Söhne hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images, Getty Images Collage: Miranda Kerr, Katy Perry und Orlando Bloom

Anzeige Anzeige

Instagram / orlandobloom Katy Perry, Orlando Bloom, Daisy und Flynn, Sommer 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry and Miranda Kerr im Januar 2023