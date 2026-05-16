Spencer Matthews ehrt verstorbenen Bruder nach 27 Jahren

Mit einem emotionalen Instagram-Post hat Spencer Matthews (37) seinem verstorbenen Bruder Michael gedacht. Der britische Realitystar erinnerte jetzt an den Jahrestag von Michaels tragischem Tod – 27 Jahre nach dem Verlust. Spencer bezeichnete seinen Bruder dabei als "wunderschön und tapfer" und machte damit deutlich, wie tief der Schmerz über den frühen Tod bis heute sitzt. Viele Fans reagierten auf den Beitrag mit aufrichtiger Anteilnahme und zeigten sich tief bewegt von den offenen Worten des Unternehmers und TV-Stars.

Der Tod seines Bruders ist ein Thema, das Spencer immer wieder öffentlich anspricht und das ihn sichtlich bis heute prägt. Mit seinem Gedenken macht er deutlich, dass Michael auch nach all den Jahren nicht in Vergessenheit geraten ist. Die genauen Umstände von Michaels Tod waren eine Tragödie, die die Familie Matthews tief erschüttert hat.

Spencer, der am 6. August 1988 geboren wurde, ist vor allem durch seine Teilnahme an der britischen Realityshow "Made in Chelsea" bekannt geworden und hat sich seither auch als Unternehmer einen Namen gemacht. Privat ist er mit der ehemaligen Turnweltmeisterin Vogue Williams (40) verheiratet, mit der er drei Kinder hat. Trotz seines oft öffentlichen Lebens hat Spencer immer wieder gezeigt, dass ihm der Zusammenhalt und das Gedenken an seine Familie besonders am Herzen liegen.

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Instagram / spencermatthews Spencer Matthews mit seinem verstorbenen Bruder Mike

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Getty Images Spencer Matthews, Schauspieler

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Instagram / voguewilliams Vogue Williams und Spencer Matthews mit ihren Kids