Lil Jon teilt bewegende Hommage an verstorbenen Sohn

Mit einem bewegenden Instagram-Post hat Rapper Lil Jon jetzt seinen verstorbenen Sohn Nathan Smith geehrt, der unter seinem Künstlernamen DJ Young Slade bekannt war. Der 27-Jährige verstarb Anfang Februar unter tragischen Umständen, nachdem er in der Nähe seines Hauses im US-Bundesstaat Georgia vermisst gemeldet worden war. Sein Vater erinnerte sich nun öffentlich an eine gemeinsame Reise nach Japan, die die beiden Anfang 2024 anlässlich von Nathans Geburtstag unternommen hatten – und die für immer unvergesslich bleiben wird. "Ich fragte Slade, was er zu seinem Geburtstag machen möchte. Er sagte: 'Nach Japan reisen'", schrieb Lil Jon in seinem emotionalen Post.

Die Reise war laut dem Rapper ein besonderes Erlebnis voller gemeinsamer Abenteuer. Gemeinsam erkundeten die beiden das Land bei Foodtouren und besuchten eine Schmiedewerkstatt, in der traditionelle Samurai-Schwerter hergestellt werden. "Es war teuer, aber das war mir egal – ich sah, wie glücklich es ihn machte", so Lil Jon. Nathan habe den Trip als das Größte bezeichnet, was er je erlebt habe. Gegenüber Us Weekly hatte der Rapper Anfang Februar den Tod seines Sohnes bestätigt. Laut einer Autopsie starb Nathan durch versehentliches Ertrinken unter dem Einfluss von Psilocybin. Er wurde am 20. Februar, zwei Wochen nach seinem Tod, beigesetzt. "Seine Mutter Nicole und ich sind am Boden zerstört", erklärte Lil Jon damals.

In seinem Instagram-Post richtete der Rapper auch eindringliche Worte an seine Fans: "Liebt eure Leute aufrichtig. Ihr wisst nie, wann es die letzte Umarmung ist." Er appellierte daran, Momente mit Liebsten nicht auf später zu verschieben: "Sagt nicht 'Ich sehe sie später' oder 'Das können wir später machen.'" Lil Jon beschrieb seinen Sohn als "den freundlichsten Menschen, den man je treffen könnte", und lobte ihn als talentierten Musikproduzenten, Künstler und NYU-Absolventen.

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Getty Images Lil Jon und Nathan Smith bei einer Gala in Brooklyn, 2018

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Getty Images Lil Jon, Nicole Smith und Nathan Smith

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Getty Images Lil Jon, Rapper