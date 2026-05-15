Diese "schwierige" Startnummer hat Sarah Engels beim ESC

Nach der feierlichen Auslosung steht jetzt endlich fest, in welcher Reihenfolge die 25 Acts am Samstag beim Eurovision Song Contest antreten werden – und für Sarah Engels (33) wird es direkt zu Beginn richtig ernst: Nachdem Dänemark die große Show eröffnet hat, muss die deutsche Hoffnungsträgerin mit ihrem Song "Fire" bereits als zweite Künstlerin auf die Bühne. Die Sängerin trifft damit ausgerechnet die "verfluchte" Startnummer zwei, die bei ESC-Fans und -Experten als besonders undankbar gilt. Während Australien mit Pop-Ikone Delta Goodrem (41) auf Startplatz 8 folgt und das Gastgeberland Österreich mit Cosmó auf Startplatz 25 das Schlusslicht bildet, muss Sarah direkt am Anfang voll abliefern, um im späteren Voting nicht komplett unterzugehen.

Der Mythos um die zweite Startposition ist statistisch tatsächlich ein echter Albtraum, denn noch nie konnte ein Act von diesem Platz aus den ESC gewinnen. Stattdessen endete der frühe Auftritt für viele Länder auf dem bitteren letzten Platz, weshalb in Fankreisen laut ESC Kompakt auch ehrfürchtig vom "Death Slot" gesprochen wird. Doch die Geschichte zeigt auch Ausnahmen, bei denen auffällige Inszenierungen trotz der frühen Nummer den Sprung in die Top 3 schafften. Für Sarah bedeutet das vor allem, dass ihr Auftritt visuell und gesanglich sofort zünden muss, um den Zuschauern vor den Bildschirmen bis zum Ende der dreistündigen Show im Gedächtnis zu bleiben.

Abseits der Diskussionen rund um den unglücklichen Startplatz kann sich die zweifache Mutter zumindest auf die volle Unterstützung ihrer Liebsten verlassen. Ehemann Julian begleitet sie durch die nervenaufreibende ESC-Woche in Wien, während die Kinder Alessio und Solea zu Hause liebevoll von Oma Sonja versorgt werden. Die extrem frühe Startzeit hat für Sarah immerhin einen ganz praktischen Vorteil: Statt stundenlang im Backstage-Bereich vor Nervosität zu zittern, kann sie ihr musikalisches Feuerwerk direkt abfackeln und den Druck früh abschütteln. Ob ihr Song Europa trotz der statistischen Hürde verzaubert, liegt nun in den Händen der Fans.

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Getty Images Sarah Engels schwenkt die deutsche Flagge zur ESC-Eröffnung in Wien, Mai 2026

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Getty Images Sarah Engels beim ersten ESC-Halbfinale 2026 in der Wiener Stadthalle

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Getty Images Sarah Engels auf dem Turquoise Carpet der ESC-Eröffnung in Wien, Mai 2026