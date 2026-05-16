Toxische Beziehung? Das sagen Lena Goldstein und Umut dazu

Lena Goldstein und Umut Tekin (28) stehen derzeit im Fokus von Diskussionen im Netz – einige User werfen dem Realitypaar vor, in einer toxischen Beziehung zu stecken. Auslöser dafür ist ein viral gegangenes Video, in dem Lena unter Tränen erzählt, wie sehr sie Umut vermisst, während er auf Mallorca unterwegs war. Am Rande des Bild-Renntages haben sich die beiden nun gegenüber Promiflash zu den Vorwürfen geäußert – und finden dabei deutliche Worte.

Im Gespräch betont Lena, dass sie die Online-Kommentare überhaupt nicht an sich heranlässt: "Ich finde es ehrlich gesagt Schwachsinn, über die Gefühle eines Menschen zu entscheiden." Niemand, weder Familie noch Freunde noch Fans, könne wirklich beurteilen, was zwischen ihr und Umut passiere. Außenstehende sähen nur Ausschnitte aus ihrem Leben und hätten keinerlei Einblick in ihren Alltag, ihre gemeinsame Geschichte oder wie lange sie überhaupt schon ein Paar sind. Viele wüssten nicht, was die beiden bereits miteinander durchgestanden haben. Deshalb sei es für sie zweitrangig, was im Netz über sie oder ihren Partner geschrieben werde. Die Influencerin stellt klar, dass die harten Kommentare bei ihnen "einfach nur abprallen", weil sie sich in ihrer Liebe sehr sicher fühle – Umut steht neben ihr und nickt zustimmend.

Für das Paar ist es längst nicht das erste Kapitel ihrer Liebesgeschichte. Lena und Umut hatten sich bereits früher ineinander verliebt, waren zwischenzeitlich getrennt und fanden dann wieder zueinander. Zu den Hintergründen erklärt sie im Promiflash-Interview: "Damals hat Umut durch vergangene Geschichten, Ex-Beziehungen und auch durch die Kindheit so eine Art Bindungstrauma entwickelt und hatte Angst vor großen Gefühlen. Und ihm hat es Angst gemacht, dass da auf einmal eine Frau ist, die diese Gefühle in ihm erweckt hat, die Angst, verlassen zu werden. Und da kam einfach alles auf einmal. Deswegen kam dieser Cut."

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Imago Umut Tekin und Lena Goldstein, Bild-Renntag am 1. Mai 2026

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Instagram / lenamariagoldstein Lena Maria Goldstein, März 2026

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Imago Umut Tekin und Lena Goldstein bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn