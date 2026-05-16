Vor Babynews: Darum trennten sich Jamie Foxx und Alyce kurz

Jamie Foxx (58) und seine Freundin Alyce Huckstepp sollen ein gemeinsames Baby erwarten – doch der Weg dahin verlief nicht ganz reibungslos. Die beiden trennten sich im Januar 2025 kurzzeitig, bevor sie zueinander zurückfanden. Wie ein Insider jetzt gegenüber dem Magazin People berichtet, hatte der Schauspieler nach wie vor Gefühle für Alyce gehabt. Doch nach seinem Schlaganfall 2023 habe er zunächst anderes im Sinn gehabt: "Er genoss das Daten mit ihr und fand sie besonders, aber es war auch eine schwierige Zeit für ihn persönlich", so die Quelle. "Er hat versucht, sein Leben und seine Karriere gleichzeitig wieder in den Griff zu bekommen. Es lag nicht daran, dass er nichts für sie empfand. Es ging vielmehr darum, wieder zur Normalität zurückzufinden und dabei herauszufinden, wie er eine ernsthafte Beziehung erneut ausbalancieren kann."

Inzwischen hat sich die Lage rund um den 58-Jährigen offenbar deutlich verbessert. "Als sie wieder zueinander fanden, ging es Jamie viel besser", schildert der Insider. "Er fühlt sich wieder mehr wie er selbst. Er freut sich wirklich sehr darüber, wieder Vater zu werden." Jamie und Alyce lernten sich im August 2023 kennen, als sie gemeinsam mit einer Gruppe im Restaurant Nobu in Malibu gesehen wurden. Damals bestätigte eine weitere Quelle gegenüber dem Magazin, dass die beiden ein Paar seien. Nach der Trennung im Januar wurden sie in den darauffolgenden Monaten mehrfach zusammen gesichtet – bis TMZ am 12. Mai die Schwangerschaft öffentlich machte und sich dabei auf mehrere Quellen aus dem Umfeld des Paares berief.

Jamie ist bereits zweifacher Vater: Seine älteste Tochter Corinne (32) wurde 1994 geboren, seine jüngere Tochter Anelise kam 15 Jahre später zur Welt. Hinter Jamie liegt eine intensive Zeit der Genesung: Im April 2023 erlitt er während der Dreharbeiten zu dem Netflix-Film "Back in Action" eine Hirnblutung, die zu einem Schlaganfall führte und ihm das Laufen und Sprechen vorübergehend unmöglich machte. Er verbrachte Monate im Krankenhaus und in der Reha. Alyce stand ihm dabei offenbar nah – so war sie laut People etwa im Juli 2023 am Filmset bei ihm, als er einen Werbedreh absolvierte. Im Oktober 2024 erschien sie zudem bei der Aufzeichnung seines Netflix-Comedy-Specials "Jamie Foxx: What Had Happened Was..." in Atlanta.

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Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler

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Getty Images Alyce Huckstepp (rechts) mit Begleitung bei der Weltpremiere von Netflix’ "Day Shift" in Los Angeles, August 2022

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Getty Images Corinne und ihr Papa Jamie Foxx