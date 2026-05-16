Peter Phillips' Royal-Hochzeit ohne Andrew, Fergie und Harry

Am 6. Juni werden Peter Phillips (48) und Harriet Sperling in der All Saints Church im kleinen Ort Kemble in den Cotswolds heiraten – doch die Gästeliste der royalen Hochzeit sorgt für Aufsehen. Gleich drei prominente Namen fehlen darauf: Wie ein Freund des Paares gegenüber Hello! bestätigte, werden weder Andrew Mountbatten-Windsor (66) noch Sarah Ferguson (66) an der Feier teilnehmen. Auch Prinz Harry (41) ist nicht eingeladen. Stattdessen soll die Trauung ganz bewusst im kleinen Rahmen stattfinden: "Peters und Harriets Hochzeit ist ein intimes Ereignis mit engen Freunden und direkten Familienmitgliedern in den Cotswolds. Es ist eine Gegend, in der sie beide aufgewachsen sind und die beiden sehr am Herzen liegt", erklärte der Freund.

Was die Abwesenheit von Andrew und Sarah betrifft, äußerte sich der Vertraute deutlich: "Ob und wann Andrew und Sarah eingeladen worden wären – es wurde wahrscheinlich als nicht angemessen erachtet, sie einzuladen. Es ist Peters und Harriets besonderer Tag, und ihre Anwesenheit würde die gesamte Veranstaltung ablenken." Dass Prinz Harry nicht dabei ist, hat laut dem Freund einen anderen Grund: "Peter und Harry haben seit einigen Jahren nicht mehr miteinander gesprochen und sich einfach aus den Augen verloren, weshalb er nicht eingeladen wurde." Zu den erwarteten Gästen zählen hingegen Peters geschiedene Eltern Prinzessin Anne (75) und Captain Mark Phillips, sein Stiefvater Timothy Laurence (71), sowie seine Schwester Zara Tindall (45) und deren Mann Mike Tindall (47).

Dass Andrew keine Einladung bekommen hat, überrascht angesichts der jüngsten Ereignisse kaum. Zuletzt waren er und Sarah Ferguson mit den Epstein-Akten in Verbindung gebracht worden, woraufhin beiden ihre royalen Titel aberkannt wurden und sie ihren Wohnsitz in Royal Lodge verlassen mussten. Harrys Fernbleiben hingegen kommt überraschender: Die Cousins galten einst als einander nahestehend. So war Peter seinerzeit Gast bei Harrys Hochzeit mit Meghan Markle (44), und Harry wiederum bei der Hochzeit von Peters Schwester Zara mit Mike Tindall.

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Getty Images Peter Phillips im Juni 2022

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Imago Sarah Ferguson und Andrew Mountbatten-Windsor vor der Westminster Cathedral in London, 16. September 2025

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Getty Images Prinz Harry, 23. April 2026