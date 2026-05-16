Drakes Vater Dennis klärt auf: Krebs ist Vergangenheit

Auf seinem neuen Album "Iceman" rappt Drake (39) über die Krebserkrankung seines Vaters – doch Dennis Graham hat nun klargestellt, dass er die Krankheit längst überwunden hat. Der Vater des Rappers sprach laut TMZ vor der Bar Jubilee, einer beliebten Cocktailbar in West Hollywood, mit Fotografen über die Passage auf dem Album, in der Drake über eine ernste Erkrankung seines Vaters singt. Auf dem Song "Make Them Cry" heißt es: "Mein Dad hat gerade Krebs, wir kämpfen gegen Stadien / Glaub mir, wenn ich sage, es gibt genug Dinge, denen ich lieber gegenüberstünde." Dennis stellte klar, dass diese Worte nicht den aktuellen Stand widerspiegeln.

Wie Dennis gegenüber den Fotografen erklärte, hatte er zwar tatsächlich mit Lungenkrebs zu kämpfen – doch das sei schon eine Weile her. Inzwischen habe er die erlösende Nachricht erhalten, dass der Krebs verschwunden sei, was er als ein Wunder bezeichnete. Es gehe ihm gut, er rauche sogar weniger als früher, und er danke allen, die sich um ihn gesorgt haben. Offenbar hat Drake, dessen Sohn ihm wie aus dem Gesicht geschnitten ist, den Text für das Album vor dieser Diagnose verfasst, ohne ihn nachträglich anzupassen.

"Iceman" ist eines von gleich drei Alben, die Drake zeitgleich veröffentlicht hat – neben "Maid of Honour" und "Habibti". Es sind seine ersten Studioalben seit "For All the Dogs" aus dem Jahr 2023. Dennis Graham ist nicht nur der Vater des Rappers, sondern selbst Musiker. Drake, der mit vollem Namen Aubrey Drake Graham heißt und am 24. Oktober 1986 geboren wurde, ist als einer der erfolgreichsten Rapper der Welt bekannt. Seinen Nachnamen trägt er von seinem Vater, mit dem er eine enge Beziehung pflegt.

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Getty Images Drake mit seinem Vater Dennis Graham, Mai 2017

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Getty Images Dennis Graham im Mai 2019

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Imago Drake, Rapper