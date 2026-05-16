Anna-Maria Ferchichi erhebt diese Vorwürfe gegen die Polizei

Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) geben in ihrem gemeinsamen Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" intime Einblicke in unschöne Begegnungen mit der Polizei. Auslöser des Gesprächs ist ein älterer Vorfall, bei dem der Rapper seinen Führerschein verlor – eine Geschichte, die er heute als von der Polizei "provoziert" einordnet. Doch besonders hängen geblieben ist bei seiner Frau eine andere Situation: An einem verschneiten Tag parkt Anna-Maria mit ihren Kindern falsch, wird kontrolliert und muss mit den Kleinen im Schnee aus dem Auto steigen, nachdem die Beamten erkennen, dass der Fahrzeughalter Bushido ist. Diese Kontrolle beschäftigt die achtfache Mutter bis heute.

Im Podcast erinnert sich Anna-Maria daran, wie sie sich damals gefühlt hat. Sie erzählt, dass die Polizisten ihrer Ansicht nach sehr schroff mit ihr umgegangen seien. Besonders ein Satz habe sich eingebrannt: Ein Beamter soll zu ihr gesagt haben: "Ich hoffe, ihr Mann behandelt Sie besser". Zu Hause bricht bei der Influencerin dann der emotionale Damm – sie weint und sagt, sie fühle sich diskriminiert. Aus Frust über die Situation denkt sie sogar darüber nach, ihren Mädchennamen wieder anzunehmen. Rückblickend findet sie die Begegnung "richtig frech und übergriffig" und ist überzeugt, dass die Polizei ihre Macht "maximal ausgereizt" habe, nur weil sie mit Bushido verheiratet ist.

Privat zeigen Bushido und Anna-Maria seit Jahren, wie viel Alltag und Familienchaos hinter der Fassade des einstigen Gangstarappers steckt. Die beiden leben mit ihren Kindern ein trubeliges Familienleben, das sie immer wieder in Social Media und in ihrem Podcast thematisieren. Schon früher hatte Anna-Maria erzählt, dass ihr Mann abseits der Bühne eine sehr ordentliche und regelbewusste Seite hat und in Nachbarschaftsfragen auch schon einmal selbst die Polizei ruft, wenn es ihm zu laut wird. Im Podcast sprechen die beiden nun nicht nur über solche Alltagsmomente, sondern auch darüber, wie sie belastende Erlebnisse wie die beschriebene Polizeikontrolle gemeinsam verarbeiten und welche Spuren solche Situationen im Familienleben hinterlassen.

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Influencerin

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Februar 2026

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Imago Anna-Maria Ferchichi bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin