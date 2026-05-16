Hochzeit in Malibu: Josh Peck bereut seine Gästeliste

Schauspieler Josh Peck (39) – bekannt aus der Nickelodeon-Serie "Drake and Josh" – hat in seinem Podcast "Good Guys" offen über einen Fehler gesprochen, den er bei seiner Hochzeit im Juni 2017 gemacht hat. Er heiratete Paige O'Brien in Malibu, Kalifornien – und blickt heute mit gemischten Gefühlen auf die Gästeliste zurück. Anlass für seine Reflexion war ein Gespräch über die viel diskutierte bevorstehende Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36), bei dem der Schauspieler ins Grübeln über seinen eigenen großen Tag kam.

Im Gespräch mit seinem Co-Moderator Ben Soffer gestand Josh, dass er damals Fehler bei der Auswahl seiner Gäste gemacht habe. Statt sich auf seine Familie zu konzentrieren, habe er lieber flüchtigen Freunden Einladungen geschickt. "Ich habe diesen Fehler gemacht. Ich habe einige Cousins nicht eingeladen, nur weil unsere Familien damals nicht eng genug waren – was wirklich schade ist, denn sie hätten dabei sein sollen anstelle irgendwelcher zufälligen Freunde, mit denen ich damals eng war", erklärte er im Podcast. Noch deutlicher wurde er mit den Worten: "Ich habe Trauzeugen, die ich heute nicht mal mehr einladen würde. Das ist verrückt." Auch Paige sehe das ähnlich, so Josh. Sie habe gesagt, dass eine Handvoll der damaligen Gäste heute keinen Sinn mehr ergeben würde.

Josh und Paige sind seit 2017 verheiratet und haben gemeinsam drei Kinder. Bereits im vergangenen Jahr hatte Josh im selben Podcast über seine Hochzeitsgästeliste gesprochen – damals mit Blick auf seine ehemaligen Kollegen aus der Nickelodeon-Serie "Drake and Josh". Keiner seiner Co-Stars, darunter Drake Bell und Miranda Cosgrove (33), wurde eingeladen. Der einzige Gast aus dieser Zeit war Serienmacher Dan Schneider, und das auch nur, weil Joshs Mutter mit dessen Frau befreundet war. Über seine damalige Entscheidung sagte Josh: "Mit 30 wollte ich das alles hinter mir lassen, weil es sich nicht mehr nach mir anfühlte."

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Getty Images Josh Peck, Schauspieler

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Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2025

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Getty Images Nancy Sullivan, Miranda Cosgrove, Josh Peck, Drake Bell und Jonathan Goldstein 2006