Unter letztem Beitrag: Fans nehmen Abschied von Luna Jordan

Schauspielerin Luna Jordan ist im Alter von Mitte 20 plötzlich und unerwartet gestorben. Ihre Agentur Players bestätigte den Tod im Namen ihrer Familie. Demnach verstarb die junge Darstellerin bereits am 13. Mai. Nun strömen auf Instagram unzählige Abschiedsnachrichten unter ihrem letzten Beitrag ein, den sie noch selbst veröffentlicht hatte. Der Post zeigt Luna bei einem Louis-Vuitton-Dinner während der Berlinale im Februar – sie strahlte dabei in einem kompletten Jeans-Look. "Mach's gut, liebe Luna. Wir werden dich vermissen!", schrieb ein trauernder Fan. Ein anderer kommentierte: "Ich kannte Luna nicht persönlich, aber als Schauspielerin war sie so einzigartig ausdrucksstark, dass sie mir in Erinnerung blieb." Und wieder ein anderer hinterließ die bewegenden Worte: "Es bricht mir das Herz. Luna, du warst eine von den Guten und bleibst unvergessen!"

Nur wenige Tage vor ihrem Tod war Luna noch auf Instagram aktiv gewesen – allerdings nicht durch einen eigenen Post, sondern über einen geteilten Beitrag ihres Kollegen Louis Landau. Dabei handelte es sich um einen Artikel des US-Portals Variety über die Beatles-Serie "Hamburg Days", für die Luna die Rolle der Fotografin und Künstlerin Astrid Kirchherr übernehmen sollte. Die Serie erzählt von den frühen Jahren der Band und befindet sich derzeit in der Produktion. Wie es mit ihren bereits geplanten Szenen weitergeht, ist bislang unklar. Fans erinnern in den Kommentaren zudem an ihre Rollen in bekannten deutschen Produktionen wie Der Bergdoktor und "Polizeiruf".

Luna stand bereits als Kind zum ersten Mal vor der Kamera. Neben Serien wie "Jenseits der Spree" war sie auch in Filmen wie "Smalltown Girl" und "Run Me Wild" zu sehen. Auf Instagram war die Schauspielerin eher selten aktiv und nutzte die Plattform vor allem, um auf ihre eigenen Projekte aufmerksam zu machen. Todesursache und genaue Umstände ihres Todes sind bislang nicht bekannt.

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Imago Luna Jordan, Schauspielerin

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Getty Images Die Beatles im Dezember 1963

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Imago Luna Jordan bei der Premiere von "Smalltown Girl" auf dem 33. Filmfest Hamburg im Cinemaxx Dammtor, 26.09.2025