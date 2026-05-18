Gutartig: Lola Weippert hat weiteren Knoten in der Brust

Lola Weippert (30) meldet sich mit einem Update rund um ihre Gesundheit: In ihrer rechten Brust wurde ein Knoten entdeckt. "Ich hab ein Fibroadenom, jetzt auch auf der rechten Seite. Also ein Gewächs in meiner Brust", erzählt sie auf Instagram. Schon vor zwei Jahren war bei ihr in der linken Brust ein Tumor festgestellt worden, der sich nach einer Biopsie als gutartig herausstellte. Auch diesmal hofft Lola auf einen harmlosen Verlauf: "Jetzt haben wir ein Gewächs in meiner rechten Brust und ich hoffe sehr, sehr stark, dass auch das gutartig ist. Wir müssen es jetzt beobachten, in einem halben Jahr muss ich wieder zur Untersuchung."

Ihr Update verbindet sie mit einem deutlichen Aufruf zur Vorsorge und filmte den Besuch bei der Frauenärztin. In der Sprechstunde hakt die Moderatorin nach und fragt: "Kann er noch bösartig werden?" Ihre Ärztin entgegnet: "Unter fünf Prozent Entartungsrisiko." Zugleich räumt das Duo mit einem Netz-Mythos auf: Die Befürchtung, eine Biopsie erhöhe das Risiko, sei bei einem gutartigen Befund unbegründet. "Das ist halt genau das Problem. Jeder im Internet hat eine fucking Meinung und textet dich zu. Nein! Also was passieren kann, wenn du was Bösartiges hast und du stanzt es, dann kannst du es verteilen, das ist halt das Risiko, aber es ist ein gutartiger Befund, meine Liebe", betont die Fachfrau.

Lola ist bei ihren Fans beliebt, weil sie offen über Themen spricht, die andere lieber für sich behalten. Das zeigte sich auch vor wenigen Tagen in ihrem Podcast "Schön laut", den sie gemeinsam mit Vanessa Mai (34) moderiert. Dort ließ Lola ganz beiläufig eine Liebesbombe platzen: "Ich war schon einmal verheiratet!" Vanessa war komplett überrumpelt und platzte heraus: "Was? So richtig? So offiziell? Das ist nicht dein Ernst, Lola! Du warst verheiratet?!" Daraufhin erzählte Lola eine Geschichte über ihren früheren Job, Las Vegas, ein Gewinnspiel und eine langjährige Beziehung, die daraus resultierte.

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IMAGO / Panama Pictures Lola Weippert, Moderatorin

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Instagram / lolaweippert Lola Weippert

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