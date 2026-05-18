Miranda Kerrs Söhne streiten um den CEO-Posten ihrer Firma

Miranda Kerr (43) sorgt mit einer charmanten Familienbeichte für Gesprächsstoff: Bei einem Paneltalk beim Earth Day Dinner der Umweltorganisation EWG im Skirball Cultural Center in Los Angeles erzählte das Model, dass sich zwei ihrer Söhne mittlerweile einen kleinen Machtkampf um den Chefsessel ihrer Firma Kora Organics liefern. Die Kosmetikunternehmerin berichtete laut dem Magazin People, dass vor allem ihre beiden Mittleren Hart, 7, und Myles, 6, heftig diskutieren, wer eines Tages als CEO die Geschäfte führen darf. "Tatsächlich streiten sich ein paar meiner Jungs darum, wer der nächste CEO von Kora wird", sagte Miranda gegenüber dem Publikum.

Ihr ältester Sohn Flynn (15) zeigt hingegen wenig Interesse daran, in Mirandas Fußstapfen als Unternehmerin zu treten. "Mein 15-Jähriger ist Künstler, daher ist er eigentlich nicht daran interessiert, CEO von Kora zu werden", erklärte das Model. Immerhin nutze Flynn die Produkte der Marke selbst – und habe sogar einige seiner Freunde davon überzeugt. Flynn ist Mirandas Sohn mit ihrem Ex-Mann Orlando Bloom (49). Hart, Myles und den zweijährigen Pierre hat sie mit ihrem jetzigen Ehemann Evan Spiegel (35).

Das Verhältnis zwischen Miranda und Flynn scheint eng und vertrauensvoll zu sein. Die beiden teilen offenbar eine gemeinsame spirituelle Praxis: Miranda berichtete, dass Meditation ein wichtiges Band zwischen ihr und ihrem ältesten Sohn sei und er diese Gewohnheit von ihr übernommen habe. Das Co-Parenting mit Flynns Vater Orlando läuft nach Mirandas eigenen Aussagen ebenfalls harmonisch – sie hat kürzlich im Podcast "We Need to Talk" betont, dass Vergebung und spirituelle Arbeit dabei von Anfang an eine zentrale Rolle gespielt hätten.

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Instagram / mirandakerr Miranda Kerr, Supermodel

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Instagram / orlandobloom Orlando Bloom und sein Sohn Flynn, 2025

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Getty Images Evan Spiegel und Miranda Kerr, Baby2Baby Gala, 2024