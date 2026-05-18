Katie Price' Ehemann nach fünf Tagen als vermisst gemeldet

Seit Tagen fehlt von Lee Andrews jede Spur – nun ist der Ehemann von Katie Price (47) offiziell als vermisst gemeldet. Wie das britische Portal The Sun berichtet, wurde bei der britischen Botschaft in Dubai ein entsprechender Bericht von Lees Familie eingereicht. Der 43-Jährige lebt in dem Emirat und soll dort zuletzt in der vergangenen Woche am Flughafen gesehen worden sein. Katie, die den Geschäftsmann erst im Januar geheiratet hat, hat nach eigenen Angaben seit fünf Tagen keinen Kontakt mehr zu ihm und fürchtet inzwischen sogar, dass ihr Mann entführt worden sein könnte.

Einem der Britin nahestehenden Insider zufolge ist die Situation äußerst beunruhigend: "Lee ist offiziell eine vermisste Person. Katie steht in ständigem Kontakt mit seiner Familie und ist verzweifelt besorgt", zitierte The Sun die Quelle. "Und sie ist entsetzt – sie hat mitbekommen, dass manche Leute das für eine Inszenierung halten und dass sie darin verwickelt sei, aber das stimmt absolut nicht. Das ist eine so besorgniserregende, erschütternde Situation." Lee meldete sich zuletzt mit einer Sprachnachricht bei der Realitystar und erklärte, er brauche einen "Exit-Stempel", um Dubai verlassen zu können. Besonders beunruhigend: Lee habe Katie im letzten Gespräch erzählt, er sitze in einem Van und habe Fesseln um die Handgelenke. Kurz darauf brach der Kontakt ab.

Vergangene Woche hatte Lee ein gemeinsam geplantes TV-Interview bei "Good Morning Britain" verpasst, woraufhin Katie allein vor der Kamera erschien. In der Vergangenheit konfrontierten zwei seiner Expartnerinnen Lee mit Vorwürfen, er sei ein Betrüger, der es gezielt auf Frauen abgesehen habe – Anschuldigungen, die er zurückgewiesen hatte. Katie ist Mutter von fünf Kindern, die Ehe mit Lee ist bereits ihre vierte.

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und ihr Ehemann Lee

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price mit ihrem Ehemann Lee, Februar 2026