Drei Monate Krankenhaus: Daniel Lotts Baby darf nach Hause

Nach bangen Wochen auf der Kinderintensivstation ist für Daniel Lott und seine Frau Eva nun der Moment gekommen, auf den sie lange gehofft haben: Ihr kleiner Sohn Leo darf nach rund drei Monaten endlich das Krankenhaus verlassen und mit nach Hause. In mehreren Instagram-Storys lässt der frühere Realitystar seine Community an diesem besonderen Tag teilhaben und schildert, wie emotional der Abschied von der Klinik für die kleine Familie ist. "Es ist tatsächlich wirklich so, dass Leo heute heimkommt. Es ist unglaublich nach dieser Odyssee – ein absoluter Traum", jubelt Daniel in die Kamera und macht damit klar, wie groß die Erleichterung nach der langen Zeit auf der Intensivstation ist.

Kurz vor der Abholung meldet sich Daniel noch einmal aus der Klinik. Zwar strahlt der frühere Die Bachelorette-Teilnehmer voller Vorfreude, er wirkt aber auch sichtlich nervös, kurz bevor er zu Leo auf Station geht. "Ich bin wirklich selten aufgeregt, aber so aufgeregt war ich – keine Ahnung, ob ich das überhaupt schon mal war", gesteht Daniel in seiner Story auf Social Media. Eva hat die letzte Nacht vor der Entlassung bei ihrem Sohn im Krankenhaus verbracht und damit keinen Moment von Leos letztem Kliniktag verpasst. Bevor die drei das Gebäude verlassen, nimmt sich das Team der Station noch einmal ausführlich Zeit für die Eltern: Das Paar erhält eine genaue Einweisung, wie es im Ernstfall reagieren soll und worauf es im Alltag mit einem Frühchen besonders zu achten gilt.

Eva musste aufgrund eines Blasensprungs in der 21. Schwangerschaftswoche Ende 2025 ins Krankenhaus. Daniel und sie bangten zu diesem Zeitpunkt um ihr ungeborenes Baby, das sie damals noch "Paule" nannten. Auf Social Media schrieb Eva: "Paule ist aktiv und alles ist soweit ruhig. Hinter uns liegt genau eine Woche Krankenhaus und wir hoffen auf viele, viele weitere!" Tatsächlich wurden aus Wochen Monate. Ende Februar begrüßten die beiden ihr zweites Kind auf der Welt und blieben seither mit dem kleinen Mann auf der Intensivstation. Dies hat nun endlich ein Ende.

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Instagram / daniel_lott_ Eva und Daniel Lott mit ihrem Sohn Leo, Mai 2026

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daniel_lott Influencer Daniel Lott im April 2026

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