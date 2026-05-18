Seltener Moment: So groß ist David Alabas Sohn Zion geworden

Shalimar Heppner gewährt ihren Fans auf Instagram gerade einen seltenen und besonders süßen Blick in ihr Familienleben. Die Unternehmerin und Lebensgefährtin von Fußballstar David Alaba (33) postete jetzt ein Foto aus ihrer Instagram-Story, das sie gemeinsam mit Sohn Zion auf einer Sonnenliege zeigt – beide tief in ihre jeweilige Lektüre versunken. Was die Fans dabei besonders zum Staunen bringt: wie groß der kleine Zion schon geworden ist! Dazu schreibt Shalimar passend: "Wie die Mutter, so der Sohn."

Auf dem Bild ist zu sehen, wie Shalimar mit ausgestreckten Beinen auf der Sonnenliege entspannt, neben sich ein Buch der Bestsellerautorin Helen Scheuerer. Direkt daneben sitzt Zion, hochkonzentriert in seine eigene Lektüre vertieft. Wie gewohnt bleibt das Gesicht des Kindes dabei verdeckt – denn der Schutz ihrer Kinder hat für Shalimar und David trotz der großen Bekanntheit des Fußballprofis oberste Priorität. Zion wurde im Dezember 2019 geboren und ist damit inzwischen sechs Jahre alt. Im Juni 2023 kam dann ein zweites Kind hinzu, dessen Geburt das Paar mit einem herzerwärmenden Foto von winzigen Babyhänden verkündete.

Shalimar und David lernten sich 2017 kennen, als der österreichische Nationalspieler noch beim FC Bayern München unter Vertrag stand. Ihr offizielles Debüt als Paar feierten die beiden im Herbst 2018 beim Münchner Oktoberfest. 2021 zog die kleine Familie dann gemeinsam nach Madrid, als David zu Real Madrid wechselte. Shalimar hat sich dort neben der Familie auch beruflich neu aufgestellt – sie ist unter anderem im Bereich Public Relations tätig und hat sich als Modeschöpferin für Damenbekleidung einen Namen gemacht.

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Instagram / shaliimaar Unternehmerin Shalimar Heppner und Fußballstar David Alaba

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Instagram / shaliimaar David Alabas und Shalimar Heppners Sohn Zion, Mai 2026

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Getty Images David Alaba und seine Freundin Shalimar Heppner beim Oktoberfest 2019