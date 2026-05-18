Ex-Bro'Sis-Kollege kritisiert Giovanni Zarrellas Gesang hart

Überraschende Attacke aus der Vergangenheit: Faiz Mangat (45), ehemaliger Bandkollege von Giovanni Zarrella (48), hat jetzt scharfe Kritik an dem Schlagerstar geübt. Im Podcast "Rebell-Comedy" ließ Faiz wenig Gutes an Giovannis damaligen Gesangskünsten. "Aber sind wir ehrlich: Damals hat er halt für keine fünf Cent gut gesungen, aber hat sich halt selbst für gut empfunden", kritisierte er. Damit sorgt der Ex-Bro'Sis-Star für mächtig Wirbel – rund zwei Jahrzehnte nach dem Ende der gemeinsamen Band.

Faiz begann sein Statement jedoch durchaus mit etwas Anerkennung: "Giovanni hat jetzt Gott sei Dank die Karriere, die er für sich in seinem Kopf immer haben wollte", sagte er im Podcast, bevor er die harte Einschätzung nachschob. Und tatsächlich spricht Giovannis Werdegang für sich: Nach der Auflösung von Bro'Sis im Jahr 2006 gelang es dem Musiker, sich im Schlagerbereich und als TV-Moderator erfolgreich neu zu erfinden. Mit seiner eigenen "Giovanni Zarrella Show" gehört er heute zu den bekanntesten Entertainern im deutschen Fernsehen. Faiz hingegen ist heute hauptsächlich als Comedian aktiv.

Umso erstaunlicher wirken Faiz' Spitzen, wenn man sich ansieht, was Giovanni erst vor zwei Monaten erreicht hat. In Berlin bekam er den Musikpreis Polyton in der Kategorie Schlager. Ausgerechnet ein Preis, bei dem es ausdrücklich um künstlerische Leistung geht und nicht um Verkaufszahlen. Hinter dem Preis steht die Akademie für Populäre Musik, zu deren Gründungsmitgliedern unter anderem Herbert Grönemeyer (70), Shirin David (31) und Roland Kaiser (74) gehören. Der Polyton gilt als Nachfolger des Echo, der 2018 nach der umstrittenen Auszeichnung für Kollegah (41) und Farid Bang (39) eingestellt worden war.

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Collage: Getty Images, Imago Collage: Giovanni Zarella und Faiz Mangat

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ActionPress Bro'Sis bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala, 2001

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ZDF / Brand New Media [M] Giovanni Zarrella, Moderator