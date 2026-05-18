Oliver Pocher bricht sein Schweigen zu Amiras Baby-News

Tage nach der offiziellen Bekanntmachung von Amira Alys (33) Schwangerschaft hat sich nun auch ihr Ex-Mann Oliver Pocher (48) öffentlich zu Wort gemeldet. In seinem satirischen App-Format "Ollis Woche" äußerte sich der Comedian erstmals zu den Baby-News der Moderatorin, die ihr drittes Kind und ihr erstes mit ihrem Partner Christian Düren (35) erwartet. "Meine Kinder bekommen alle noch mal ein Geschwisterchen. Glückwunsch an dieser Stelle", sagte Oliver.

Bei einem knappen Glückwunsch wollte es der 48-Jährige aber nicht belassen. Er deutete an, dass die neue Familiensituation für ihn weit mehr bedeute als eine schnelle Botschaft: "Das ist jetzt ein bisschen komplexer das Thema, als es vielleicht in zwei Sätzen zusammenzufassen." Ausführlicher wolle er die neue Patchwork-Konstellation dann in seinem Podcast "Patchwork Boys" besprechen, den er gemeinsam mit Sänger Pietro Lombardi (33) betreibt. Dass sich Oliver so lange öffentlich bedeckt gehalten hatte, lag daran, dass die zuletzt erschienene Podcast-Folge wegen eines Feiertags bereits vorab aufgezeichnet worden war und die Nachricht von Amiras Schwangerschaft deshalb noch nicht thematisiert worden war.

Das gemeinsame Familienleben der beiden Ex-Partner ist schon länger ein Thema im Podcast. So hatte Oliver Pocher, dessen Durchbruch zum bundesweiten TV-Star ihm ab 2003 mit seiner eigenen ProSieben-Comedyshow "Rent a Pocher" gelang, zuletzt zum Muttertag eine Anekdote aus seinem Patchwork-Familienleben zum Besten gegeben. Amira selbst hatte ihre erneute Schwangerschaft öffentlich gemacht, nachdem Fans in einem Instagram-Video bereits einen kleinen Babybauch entdeckt und spekuliert hatten. Die Moderatorin hat mit Oliver bereits zwei gemeinsame Kinder.

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TikTok / oliverpocher Collage: Oliver Pocher, Amira Aly und Christian Düren, 2025

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Instagram / amiraaly Amira Aly, Mai 2026

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Getty Images Amira Aly und Christian Düren beim Mon Cheri Barbara Tag in Schloss Nymphenburg, München, 4. Dezember 2024

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