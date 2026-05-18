Alessandra Meyer-Wölden spricht über Trennungsgrund von Alex

Sandy Meyer-Wölden (43) hat sich vor einigen Wochen zum zweiten Mal von Alexander Müller getrennt – und spricht jetzt erstmals offen über die Gründe für das endgültige Liebes-Aus. Gegenüber Bild erklärt die 43-Jährige, warum die Beziehung trotz einer zweiten Chance nicht funktioniert hat: "Weil es für mich gewisse Dinge gibt, die nicht verhandelbar sind: Respekt. Loyalität. Ehrlichkeit. Klarheit." Irgendwann müsse man ehrlich genug sein, zu erkennen, wenn zwei Menschen unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie eine Beziehung gelebt werden sollte. "Das bedeutet nicht automatisch, dass einer schlecht ist, sondern einfach, dass es langfristig nicht mehr passt. Und manchmal ist Loslassen dann ehrlicher als Festhalten", betont Sandy.

Die Zeit nach der Trennung beschreibt das Model als emotionalen Ausnahmezustand. "In mir sah es aus wie nach einem Erdbeben", behauptet sie. Gleichzeitig habe ihr der Umstand, dass es bereits das zweite Scheitern dieser Beziehung war, eine besondere Art von Klarheit verschafft: "Ich habe diesen Schmerz schon einmal erlebt und es wird alles gut." Mitten in dieser Umbruchphase startet Sandy nun auch ein neues Projekt: den Podcast "Stadt Amazonen", den sie gemeinsam mit ihren Freundinnen Kate Hall (42), Sarah Valentina Winkhaus (46) und Viktoria Becker betreibt. Dort sprechen die vier Frauen über Themen wie Beziehungen, Muttersein, Geld und Krisen. Außerdem verrät Sandy, dass sie wieder datet – und genau weiß, was sie von einem Mann erwartet: "Emotionale Reife. Ganz klar."

Schon kurz nach der Trennung hatte sich Sandy auf Instagram zu Wort gemeldet und zugegeben, sich zuletzt selbst ein Stück verloren zu haben. Im Modus des ständigen Funktionierens sei ihre eigene Stimme immer leiser geworden. Heute findet die Fünffachmama ihre innere Ruhe nach eigenen Angaben nicht mehr in einer Beziehung oder in äußerer Anerkennung, sondern durch Meditation, Sport und Ehrlichkeit mit sich selbst. In Bezug auf Liebe habe sich ihr Blick grundlegend verändert: "Früher dachte ich, Liebe muss intensiv sein. Heute glaube ich: Liebe darf sich leicht und sicher anfühlen."

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Imago Alexander Müller und Sandy Meyer-Wölden auf dem Münchner Oktoberfest 2025

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Imago Beim 30. RTL-Spendenmarathon 2025 in Studio 8 der EMG Studios in Hürth: Alessandra Sandy Meyer-Wölden

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Getty Images Alexander Müller und Sandy Meyer-Wölden, September 2024