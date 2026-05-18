Tess Daly und Vernon Kay feiern nach Trennung auf Festival

Nur eine Woche nach dem öffentlichen Trennungs-Statement feierten Tess Daly und Vernon Kay gemeinsam auf dem "Pub in the Park Festival" – und das ganz ausgelassen. Auf Fotos, die der Daily Mail vorliegen, standen die 57-jährige Moderatorin und der 51-jährige Radio-DJ lachend nebeneinander, posierten mit Fans für Selfies und schienen die Zeit sichtlich zu genießen. Besonders auffällig: Beide trugen nach wie vor ihre Eheringe. Das Paar hatte erst vor wenigen Tagen nach 22 Ehejahren seine Trennung bekannt gegeben.

Während Craig David (45) auf der Bühne für Stimmung sorgte, tanzte Tess im VIP-Bereich ausgelassen mit. Vernon stand ihr dabei kaum nach – der Moderator zeigte seinen klassischen Papa-Tanz und hatte auch seinen Freund, den Schauspieler Will Mellor (50), mit dabei. Von Trauer oder Distanz war bei dem früheren Paar an diesem Tag wenig zu spüren. In ihrem gemeinsamen Statement auf Instagram hatten Tess und Vernon angekündigt, "großartige Freunde" zu bleiben und sich als Eltern weiterhin gemeinsam für ihre zwei Töchter einzusetzen.

Ob der Auftritt tatsächlich so harmonisch ist, wie er wirkt, ist jedoch offenbar umstritten. Wie die Mail on Sunday berichtete, soll Tess laut Freunden in Wirklichkeit "wütend" und alles andere als entspannt sein. Bekannte des Paares hätten die Darstellung einer "einvernehmlichen" Trennung als "Unsinn" bezeichnet. Im Mittelpunkt soll dabei Rhian Sugden stehen, ein ehemaliges Page-3-Model, mit dem Vernon 2010 zugab, explizite Nachrichten ausgetauscht zu haben. Damals unterbrach er seine Radio-1-Sendung, um sich vor rund zwei Millionen Zuhörern zu entschuldigen und sein Verhalten als "töricht und dumm" zu bezeichnen. Tess und Vernon hatten ihre Beziehung damals gerettet – im September 2003 hatten sie geheiratet und gemeinsam die Töchter Phoebe und Amber großgezogen.

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Getty Images Tess Daly und Vernon Kay im März 2022

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Getty Images Vernon Kay beim New Year's Eve Big Bash 2024 in der OVO Arena Wembley in London

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Getty Images Vernon Kay und Tess Daly bei den NTAs 2024 in der O2 Arena in London