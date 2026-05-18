Allein auf Red Carpet: Fans haben Mitleid mit Keith Urban

Für Keith Urban (58) war der rote Teppich bei den ACM Awards zwar nichts Neues – doch diesmal sorgt sein Auftritt dort für ganz andere Schlagzeilen als sonst. Fans und Beobachter zeigen sich laut Daily Mail besorgt um den Countrysänger, der die Veranstaltung ohne seine Ex-Frau Nicole Kidman (58) absolvierte. In den Kommentaren unter einem Video des Events häufen sich mitfühlende Reaktionen: Viele Nutzer hatten wohl das Gefühl, dass Keith sich bei dem Event fehl am Platz fühlte und sichtlich mit der Situation haderte.

Die Kommentare auf Instagram zeichnen ein eindeutiges Bild. "Ich habe so viel Mitleid mit ihm", schrieb ein Fan, während ein anderer meinte: "Er vermisst Nicole und wirkt, als wäre ihm unwohl." Auch Aussagen wie "Er sieht traurig und ein bisschen verlegen aus" oder schlicht "Er sieht traurig aus" häuften sich unter dem Beitrag. Ein weiterer Nutzer brachte es so auf den Punkt: "Das Rampenlicht war immer ihr Ding, nicht seins. Eine Scheidung ist nicht leicht." Ein Insider soll dem Magazin OK! geschildert haben, wie sehr Nicole der plötzliche Wandel ihres Mannes rund um die Trennung aus der Bahn geworfen habe: "Aus Nicoles Sicht ist die Veränderung in Keiths Verhalten sowohl plötzlich als auch zutiefst verstörend."

Keith und Nicole, die parallel versucht, sich ihren Adoptivkindern aus der Ehe mit ihrem Ex-Mann Tom Cruise (63) anzunähern, hatten sich im vergangenen Jahr nach fast 20 Jahren Ehe getrennt. Bei den ACM Awards auf dem roten Teppich waren die beiden früher stets als verliebtes Paar aufgetreten und hatten für zahlreiche romantische Momente vor den Kameras gesorgt. Jetzt lief der 58-Jährige die Veranstaltung solo ab – in einem lässig-stylischen Outfit aus weiten weißen Cargohosen, dunkelgrauem Sakko und einem halbtransparenten T-Shirt, das seine Hals-Tattoos durchschimmern ließ. Doch seine Ausstrahlung lässt Fans aufhorchen.

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Imago Keith Urban auf dem roten Teppich bei den ACM Awards in Las Vegas.

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Imago Nicole Kidman und Keith Urban bei den Academy of Country Music Awards 2018 in Las Vegas

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IMAGO / Landmark Media Tom Cruise und Nicole Kidman