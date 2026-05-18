Hat sein Erbe schon verteilt: Reinhold Messner bereut es

Reinhold Messner (81) bereut eine Entscheidung, die er vor einigen Jahren getroffen hat – und spricht nun offen darüber, wie sehr sie sein Familienleben aus der Bahn geworfen hat. Bereits 2019 übertrug die Bergsteiger-Legende sein Vermögen zu Lebzeiten an seine vier Kinder Layla, Magdalena, Simon und Anna Juditha. Dazu gehörten Immobilien in Südtirol, Bergbauernhöfe sowie Schloss Juval mit dem dazugehörigen Messner Mountain Museum. Doch statt Dankbarkeit erntete er Ausgrenzung. Im Radiosender Ö3 sagt der 81-Jährige nun: "Ich war so naiv, dass ich gedacht habe, ich gebe mit warmen Händen. Sobald sie alles hatten, kam sofort der Versuch, mich auszugrenzen und Diane auszugrenzen." Sein bitteres Fazit: "Ich wurde entsorgt!"

Besonders schmerzhaft für Reinhold ist, dass er sein eigenes Museum nicht mehr betreten dürfe. Seine Tochter Magdalena spielt bei der Verwaltung des Museums eine zentrale Rolle. Gegenüber Ö3 klagt er außerdem: "Es schmerzt mich, dass sie mein Lebenswerk nehmen und sagen: 'Der Alte ist eh zu nichts mehr fähig'. Dabei wäre nichts möglich gewesen ohne meine Arbeit und mein Know-how." Die Frage, wer nach der Erbübertragung mehr bekommen habe, habe laut dem Bergsteiger im Vordergrund gestanden – und damit die Familie zerrissen. Erstmals hatte er über diesen Bruch bereits im Januar 2024 gesprochen. Auf eine Anfrage der Bild reagierten die Kinder bislang nicht oder waren nicht erreichbar. Lediglich Sohn Simon hatte sich im Juli 2024 gegenüber dem Bayerischen Rundfunk geäußert und der Darstellung seines Vaters widersprochen. Er schätze das Erbe sehr, sehe jedoch keinen direkten Zusammenhang zwischen der Erbübertragung und dem Familienbruch. Dieser sei nach und nach und aus anderen Gründen entstanden.

In dieser schwierigen Zeit ist Reinholds dritte Ehefrau Diane seine engste Vertraute. Die beiden heirateten im Mai 2021, und der Bergsteiger schwärmte einmal in der Bild über sie: "Sie gibt mir das ganze Glück." Zuletzt machte das Paar mit einem besonders persönlichen Moment auf sich aufmerksam, als es in Indien ganz privat sein Eheversprechen erneuerte.

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Imago Reinhold Messner beim Medientermin zur Eröffnung des Reinhold Messner House am Helmjet in Sexten, 26.06.2025

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Imago Eröffnung des Reinhold Messner Haus am Helmjet in Sexten mit Außenansicht des neuen Gebäudes

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Instagram / reinholdmessner_official Reinhold Messner mit seiner Frau Diane, März 2025