Alter & Co.: Michèle de Roos verrät Details zu ihrem Partner

Michèle de Roos (32) schwebt im Liebesglück! Die frühere Der Bachelor-Kandidatin hat auf Instagram in einer Fragerunde neue, sehr persönliche Details zu ihrem Partner verraten. Die Reality-TV-Bekanntheit plaudert aus, dass ihr neuer Freund 39 Jahre alt ist – und damit sieben Jahre älter als sie. Besonders praktisch: Die beiden wohnen quasi um die Ecke voneinander und nur rund vier Kilometer trennen ihre Wohnungen. Für Michèle fühlt sich diese Nähe wie ein Segen an. Sie beschreibt die Konstellation mit den Worten: "Besser hätte es mich nicht treffen können."

Ein Follower möchte von Michèle wissen, ob sie ihren Freund künftig häufiger zeigen wird. Darauf entgegnet die Influencerin: "Ich glaube, mit der Zeit werde ich ihn schon mehr zeigen, er ist damit super entspannt. Das erleichtert vieles." Bis es dazu kommt, könnte es jedoch eine Weile dauern. Das TV-Gesicht räumt ein: "Aber ich musste mich selbst erst mal an die Situation gewöhnen. Gleichzeitig schätze ich unsere private Zeit auch sehr, daher schauen wir einfach, womit wir beide uns am wohlsten fühlen und wachsen da gemeinsam irgendwie rein."

Besonders emotional wird Michèle, als sie vom Beginn der Lovestory erzählt: "Am Anfang waren es seine Augen. Aber dann kam seine Art dazu... Ich glaube, das Besondere war dieses Gefühl, von Beginn an wirklich gesehen worden zu sein." Beim zweiten Treffen spielten die beiden das Spiel "Darf ich dich das fragen?" – für Michèle ein Schlüsselmoment. In diesem Augenblick habe sie gespürt, dass sich ihr Kennenlernen anders anfühlt und einfach vieles passt: "Es gibt kein Ungleichgewicht und kein Gefühl, mich zurückhalten zu müssen. Stattdessen ganz viel Ruhe, Ehrlichkeit, Wertschätzung und endlich dieses sichere Gefühl, ankommen zu dürfen."

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Instagram / thats.mi Influencerin Michèle de Roos mit ihrem Partner

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Imago Michele de Roos beim Screening der Joyn-Serie "How to kill a Puppy and get rich – Die Hunde-Mafia" im Filmpalast Köln, 13.04.2026

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Instagram / thats.mi Michèle de Roos und ein unbekannter Mann, April 2026

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