Billie Jean King (82) schließt erfolgreich ihr Studium ab

Mit 82 Jahren hat Tennislegende Billie Jean King (82) ihren lang ersehnten Collegeabschluss nachgeholt. Am 18. Mai erhielt sie an der Cal State LA ihren Bachelor of Arts in Geschichte – und das 65 Jahre, nachdem sie sich dort erstmals eingeschrieben hatte. Damals hieß die Hochschule noch Los Angeles State College. Auf Instagram teilte sie ein Foto von sich im Talar und schrieb dazu: "Es ist niemals, niemals zu spät, das fertigzustellen, was man begonnen hat." Bei der Abschlussfeier im Shrine Auditorium schlug sie zur Feier des Tages laut People unterschriebene Tennisbälle ins Publikum.

In ihrer Rede an die Mitstudierenden erklärte Billie Jean, warum ihr dieser Abschluss so am Herzen lag: "Mehr als 60 Jahre sind vergangen, bevor ich ins Klassenzimmer zurückgekehrt bin, um meinen Abschluss zu machen." Zu den Beweggründen fügte sie hinzu: "Ich hatte unerledigte Dinge zu erledigen, und es ist mir wichtig, das zu beenden, was ich angefangen habe. Ich mag es, Dinge abzuschließen. Es ist wie ein Händeschütteln am Netz nach einem Match." Außerdem betonte sie, als erstes Mitglied ihrer unmittelbaren Familie einen Collegeabschluss zu machen – und rief den überwiegend hispanischen und lateinamerikanischen Studierenden ein "Si se puede!" zu, was auf Spanisch "Ja, wir können!" bedeutet, woraufhin die Menge jubelte und applaudierte.

Billie Jean hatte ihr Studium Anfang der 1960er Jahre begonnen, es jedoch nach drei Jahren abgebrochen, um sich voll auf ihre Tenniskarriere zu konzentrieren. Diese Entscheidung sollte sich auszahlen: Sie gewann insgesamt 39 Major-Titel und besiegte 1973 Bobby Riggs in dem als "Battle of the Sexes" bekannt gewordenen Schaukampf. Letzterer wurde auch mit Emma Stone (37) und Steve Carell (63) in den Hauptrollen verfilmt. Den fehlenden Abschluss hatte sie jedoch nie vergessen. Wer sie in der Vergangenheit als Absolventin bezeichnete, wurde von ihr stets korrigiert: "Sag nie Absolventin – ich habe es noch nicht verdient", zitiert die Associated Press sie. Dass sie nun tatsächlich als Absolventin gilt, scheint ihr große Freude zu bereiten. Und vielleicht bleibt es nicht dabei: Inspiriert von Basketballlegende Shaquille O'Neal (54), der kürzlich seinen Masterabschluss erhielt, meinte sie: "Ich denke, es ist wunderbar, immer weiterzulernen."

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Instagram / billiejeanking Billie Jean King beim Abschluss 2026

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Getty Images Tennisstar Billie Jean King

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Getty Images Billie Jean King und ihre Frau Ilana Kloss bei der Feier zu Billies Stern auf dem "Walk of Fame"

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