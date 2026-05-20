SelfieSandra hat mittlerweile über 50 Kilogramm verloren

SelfieSandra (26) spricht ganz offen über ihre Mega-Verwandlung! In einer neuen Folge des Podcasts "4 Schwestern" erzählte Sandra Safiulov, dass sie mittlerweile über 50 Kilogramm abgenommen hat. Den Startschuss für ihren krassen Wandel gab ihre Teilnahme bei Let's Dance im Jahr 2025, wo sie sich gemeinsam mit Profitänzer Zsolt Sándor Cseke (38) bis auf den vierten Platz tanzte. Schon damals purzelten mehr als 20 Kilo, wie Sandra im offiziellen "Let's Dance"-Podcast verriet. Jetzt, ein Jahr später, blickt die Influencerin zurück – und verrät nebenbei ganz ungefiltert ihr Abnehmgeheimnis.

Im Gespräch in "4 Schwestern" erklärte Sandra, dass sie nach dem Ende der RTL-Show konsequent drangeblieben ist. Vor allem der Sport sei zu einem festen Bestandteil ihres Alltags geworden. "Jetzt habe ich ja weitergemacht mit Sport und es ist so krass, was in diesem einen Jahr wirklich nochmal passiert ist", schwärmte sie im Podcast. Auch bei ihrer Ernährung hat sich einiges getan. Die Social-Media-Bekanntheit beschreibt ihren Ansatz so: "Meine Diät, soll ich euch sagen, was es ist? Nicht einkaufen zu gehen. Das ist meine Diät." Dadurch füllt Sandra ihren Kühlschrank bewusst nur mit gesunden Lebensmitteln und kauft Ungesundes gar nicht erst ein. Nur wenn sie ihre Mutter besucht, drückt sie beim Essen gerne mal ein Auge zu: Dort sei sie "wie so ein Staubsauger", erzählte sie lachend. Für Sandra gehört diese Mischung aus Disziplin und kleinen Ausnahmen zu einer für sie stimmigen Balance.

Durch die Verwandlung eröffnen sich für Sandra auch modisch ganz neue Möglichkeiten. Sie freut sich, "mal wieder richtig geile Klamotten tragen" zu können, und hat das Gefühl, dass sich "auch wieder ein Style" bei ihr entwickelt. Auf den Sommer blickt sie mit großer Vorfreude: "Ich werde diesen Sommer den Glow-up meines Lebens haben", kündigte sie an. Passend zu ihrer Transformation stellt sich Sandra im neuen RTL+-Format "99 Sportarten" knallharten Sportarten wie MMA, Flag Football oder Poledance.

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Instagram / selfiesandra Sandra Safiulov im Mai 2026

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RTL / Stefan Gregorowius SelfieSandra und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance"

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Instagram / selfiesandra SelfieSandra, August 2025