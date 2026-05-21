Lieber Bösewicht: Mark Consuelos winkt James-Bond-Rolle ab

Kelly Ripa (55) hat für ihren Mann Mark Consuelos (55) eine ganz besondere Rolle im Sinn – und die ist nichts weniger als James Bond. In der jüngsten Ausgabe der gemeinsamen Talkshow "Live with Kelly and Mark" ließ die Moderatorin Bond-Musik durch das Studio erklingen und forderte Mark auf, seinen besten 007-Blick direkt in die Kamera zu werfen. Dazu zeigte die Sendung sogar ein KI-generiertes Bild des Schauspielers im Smoking mit Pistole in der Hand. Kelly war begeistert – ihr Mann hingegen ließ das Angebot mit einem Lachen schnell vom Tisch: "Ja, ich glaube nicht, dass das passieren wird."

Auch mit dem Applaus des Studiopublikums und dem Argument seiner Frau – "Dieses Gesicht schreit James Bond!" – ließ Mark sich nicht überzeugen. "Ich lehne es ab. Ich will das nicht machen", sagte er schließlich. Stattdessen verriet er, welche Rolle ihn im Bond-Universum wirklich reizen würde: "Ich würde gerne einen Bond-Bösewicht spielen." Kelly ließ allerdings nicht locker und präsentierte kurzerhand ihren eigenen Favoriten für die Rolle des Agenten: Matt Bomer (48). "Matt Bomer ist unser amerikanischer James Bond", erklärte sie. "Er ist James Bond. Punkt. Sucht nicht weiter. Ich habe das Problem gelöst." Mark stimmte ihr dabei zu. Tatsächlich bestätigte Amazon MGM Studios zuletzt, dass die Suche nach dem neuen 007 offiziell läuft – einen konkreten Kandidaten nannte das Studio bislang jedoch nicht.

Mark und Kelly sind seit 1996 verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. Seit 2023 moderieren die beiden gemeinsam "Live with Kelly and Mark", nachdem Ryan Seacrest (51) die Sendung verlassen hatte. Neben seiner Moderationstätigkeit ist Mark als Schauspieler aktiv und steht demnächst auch auf der Bühne am Broadway.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mark Consuelos, 2019 bei der Vanity Fair Oscar Party

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, März 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos bei der Premiere von ESPNs "Running With The Wolves" in New York City am 23. Juli 2025