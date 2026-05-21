Trotz Müdigkeit: Kim Kardashian nimmt täglich 35 Supplements

Kim Kardashian (45) lässt es in Sachen Gesundheit offenbar richtig krachen: Im Podcast "Good Hang" mit Amy Poehler (54) verrät die Reality-TV-Ikone jetzt, dass sie ihren Tag mit einem wahren Pillenprogramm strukturiert. "Ich nehme wahrscheinlich 35 Nahrungsergänzungsmittel pro Tag ein. Ich verteile sie auf drei Portionen", so die vierfache Mutter. Ausgerechnet bei ihren Fischölkapseln stößt Kim aber an ihre Grenzen: Sie spricht offen von echter "Pillenmüdigkeit" und erzählt, wie sie die Supplements vorübergehend abgesetzt hat. "Ich habe meine Blutwerte bekommen, und das Ergebnis war so eindeutig, dass ich innehalten und von vorne anfangen musste", erklärt Kim.

Neben den vielen Supplements setzt Kim, die kürzlich erstmals Hand-in-Hand mit Rennfahrer Lewis Hamilton (41) gesichtet wurde, auch auf Hightech-Unterstützung. Im Gespräch mit Amy berichtet die Unternehmerin, dass sie, ihre Mom Kris Jenner (70) und ihre Schwestern regelmäßig sogenannte DEXA-Scans nutzen, um etwa ihre Knochendichte zu checken. Dafür muss der Kardashian-Clan nicht einmal das eigene Viertel verlassen. "Ich kenne jemanden mit einem mobilen DEXA-Scan, der in einem Van zu uns kommt", sagt Kim im Podcast. Alle würden dann nacheinander in den Wagen steigen, sich für ein paar Minuten hinlegen und den Ganzkörper-Check über sich ergehen lassen. Schon in der Vergangenheit hatte die Influencerin immer wieder Einblicke in ihre medizinischen Vorsorgeuntersuchungen gegeben – unter anderem, als sie in der Realityshow The Kardashians von einem beunruhigenden Fund erzählte.

In einer Folge der Sendung sprach Kim mit ihrer Schwester Kourtney Kardashian (47) über ein Aneurysma in ihrem Gehirn, das Ärzte bei einem sogenannten Prenuvo-Ganzkörperscan entdeckt hatten. Die Untersuchung, bei der mittels MRT potenzielle Erkrankungen frühzeitig erkannt werden sollen, habe ergeben, dass die Gefäßveränderung offenbar schon seit Jahren bestehe, berichtete der Realitystar dort. Kurz darauf erklärte Kim in der US-Show "Good Morning America", wie sehr sie solche Checks inzwischen ernst nimmt. "Es ist einfach eine gute Maßnahme, hinzugehen und sicherzustellen, dass du immer alles kontrollieren lässt. Gesundheit ist Reichtum", sagte sie im Interview. Dass die Unternehmerin ihren Alltag nun mit Dutzenden Supplements und mobilen Hightech-Scans füllt, passt zu dem Bild, das sie in den vergangenen Jahren immer wieder von sich vermittelt hat: Privat scheint bei ihr vieles um Vorsorge, Familie und ein möglichst bewusstes Leben zu kreisen.

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Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York.

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Februar 2026

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Getty Images Lewis Hamilton und Kim Kardashian, November 2021