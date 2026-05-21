Oben ohne: Heidi Klum genießt Sonnenbaden in Cannes

Heidi Klum (52) gönnt sich eine heiße Auszeit an der Côte d'Azur! Das Model verbringt gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (36) entspannte Tage in Cannes – und zeigt dabei reichlich Haut. Bilder, die The Sun vorliegen, zeigen das Model oben ohne auf dem Balkon ihres Luxushotels, bekleidet nur mit einem String-Bikinihöschen. Tom entspannte zunächst in einem gepunkteten Pyjamaoberteil und mit Sonnenbrille neben seiner Liebsten, bevor auch er den Moment oben ohne über den Dächern von Cannes genoss.

Auf den roten Teppichen der Festspiele setzte Heidi zuletzt auf große Auftritte: Zur Premiere des Films "Fjord" glänzte sie in einer durchscheinenden, goldenen Robe von Monique Lhuillier. Bei "La Vénus Électrique" zeigte sie sich in einer Glitzerrobe im zarten Pfirsichton. Zuvor war Heidi bei der Met Gala deutlich bedeckter unterwegs und hatte sich mit einem aufwendigen Look in eine lebende Statue verwandelt. Medienberichten zufolge gönnt sich die TV-Persönlichkeit aktuell eine kurze Pause, bevor sie im Juli zu "Project Runway" zurückkehrt.

Auch aus Heidis Privatleben gab es zuletzt gute Neuigkeiten: Ihre Familie durfte ein neues Familienmitglied begrüßen, da Heidi einen Vierbeiner aus dem Tierschutzbund adoptierte. "Klein Baby Fritz", sagte sie gegenüber The Sun. "Ich weiß, dass es seltsam klingen mag, aber er weiß, dass er adoptiert wurde. Er ist so ein braver Junge. Ich bin so froh, dass ich mich jetzt um ihn kümmern kann."

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Instagram / heidiklum Heidi Klum im Bikini am Pool in Los Angeles

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ActionPress Heidi Klum und Tom Kaulitz in Cannes, Mai 2026

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Getty Images Heidi Klum bei der Weltpremiere von "The Devil Wears Prada 2" im Lincoln Center in New York City, 20. April 2026.