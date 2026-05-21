Diesem Beautytrend kann Michelle Hunziker nichts abgewinnen

Bei der Premiere der siebten Staffel von LOL: Last One Laughing in München hat Michelle Hunziker (49) deutlich gemacht, was sie von einem aktuellen Beauty-Hype hält. Im Gespräch mit Promiflash am Blue Carpet sprach die Moderatorin offen über Eingriffe zur Verschönerung und nannte ohne Umschweife den Trend, von dem sie Frauen dringend abraten würde. Gefragt, wovon man lieber die Finger lassen solle, antwortete sie ohne zu zögern: "Filler!" Damit setzte Michelle ein unüberhörbares Statement und machte zugleich deutlich, welche Herangehensweise an Schönheitspflege sie stattdessen unterstützt. Auf Nachfrage präzisierte Michelle ihre Haltung und zog eine klare Linie zwischen natürlicher Pflege und Eingriffen, die das Gesicht sichtbar umformen.

Sie erklärte gegenüber Promiflash: "Nein, alles das, was mit Regeneration – ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt – alles das, was Bio-Regeneration ist und natürlich, was man machen kann, um sich zu pflegen, ist okay, aber Filler, die ändern komplett das Volumen des Gesichtes. Das ist schade, weil man verändert sich total." Wichtig sei Michelle, dass der eigene Ausdruck erhalten bleibt. Gleichzeitig schloss die TV-Bekanntheit medizinische Eingriffe nicht kategorisch aus: "Ich bin aber nicht gegen Chirurgie und so, weißt du, aber Hauptsache, man bleibt mit dem richtigen Volumen. Man bleibt man selbst, weil sonst wird man auf einmal die Karikatur von sich selbst."

Während Michelle in München den Start der neuen LOL-Staffel feierte, in der sie selbst mit dabei ist, läuft es aktuell auch privat rund. Vor wenigen Wochen machte die Moderatorin nämlich Schlagzeilen mit ihrem Liebesglück: In einem Interview mit der italienischen Tageszeitung Il Messaggero schwärmte sie offen von ihrem neuen Partner. "Mit Giulio Berruti lasse ich mich gehen, ich bin glücklich, aber ich versuche, dieses Glück zu schützen", erzählte Michelle. Neben den herzlichen Worten an ihren Freund machte sie aber auch deutlich, worauf sie ihren Fokus legt: "Ich bin froh, dass ich trotz aller Schwierigkeiten, die meinen Weg geprägt haben, es geschafft habe, in das Wichtigste zu investieren: die Familie."

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Imago Michelle Hunziker, "LOL: Last One Laughing"-Premiere in München am 13.05.2026

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Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker, Juli 2025

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Getty Images Michelle Hunziker, Moderatorin