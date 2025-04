Billie Jean King bekommt einen Stern auf dem "Walk of Fame"

Billie Jean King (81) hat am Montag, 7. April, einen weiteren Meilenstein erreicht: Die Tennis-Ikone enthüllte ihren Stern auf dem berühmten "Walk of Fame" in Hollywood. Damit ist sie die allererste Frau aus dem Bereich Unterhaltung im Sport, die mit dieser besonderen Ehre ausgezeichnet wurde. Ihre Ehefrau Ilana Kloss sowie prominente Persönlichkeiten wie Schauspielerin Jamie Lee Curtis (66), Basketballprofi Magic Johnson (65) und Tennisstar Maria Sharapova waren vor Ort, um diesen denkwürdigen Moment gemeinsam mit ihr zu feiern. Der Stern, der an der belebten Kreuzung von Hollywood und Vine enthüllt wurde, trägt die Nummer 2.807. "Ich hoffe, ich bin nicht die Letzte", sagte Billie während der Feierlichkeiten.

Im Anschluss an die Zeremonie fand eine exklusive Feier im Aster Hotel statt, bei der sich unter anderem Stars wie Flavor Flav (66) und Jenna Johnson (30) unter die Gäste begaben. Gegenüber Leah Wyar, Präsidentin des People Magazine, sprach Billie über die Bedeutung dieser Auszeichnung und ihre Rolle im Sport. "Ich hätte damals nie gedacht, dass ich eines Tages einen Stern bekommen würde", erzählte sie. Gleichzeitig betonte sie den Einfluss, den ihre Generation auf Frauen im heutigen Tennissport hatte: "Es waren spannende, aber auch sehr schwierige Zeiten." Besonders bewegend: Der Moment, als Jamie Billie für ihre unerschütterliche Stärke und ihren langjährigen Einsatz für Gleichberechtigung würdigte.

Billies Erfolge reichen weit über das Spielfeld hinaus: Geboren in Long Beach, Kalifornien, wurde sie zur Ikone, indem sie sich für gleiche Bezahlung und Rechte im Sport einsetzte. Die ehemalige Weltklassespielerin war eine Schlüsselfigur in der Gründung der Women's Tennis Association (WTA) und nutzte ihre Stimme, um Geschlechtergerechtigkeit und Inklusion aktiv voranzutreiben. Billie blickt auf eine jahrzehntelange Beziehung mit Ilana Kloss zurück, die sie stets treu begleitet. Billie war die erste Profisportlerin, die ihre Homosexualität öffentlich machte. Dass sie nun an diesem Ort gefeiert wurde, an dem sie schon als Kind von Hollywood träumte, macht diesen Moment umso symbolträchtiger: "Mein Stern ist euer Stern", sagte sie und unterstrich damit, was sie seit Jahrzehnten ausmacht: nämlich, dass sie eine Frau ist, die inspiriert und verbindet.

Getty Images Magic Johnson und Jamie Lee Curtis ehren Billie Jean King auf dem "Walk of Fame"

Getty Images Billie Jean King und ihre Frau Ilana Kloss bei der Feier zu Billies Stern auf dem "Walk of Fame"

