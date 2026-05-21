Prinzessin Eugenie zeigt Babybauch im schwarzen Minikleid

Royaler Baby-Glow bei Prinzessin Eugenie (36): Die Tochter des gefallenen Prinzen Andrew Mountbatten-Windsor (66) wurde diese Woche beim Verlassen des exklusiven Mitgliederclubs Oswald's in Mayfair, London, fotografiert – und strahlte dabei mit ihrem wachsenden Babybauch. Die 36-Jährige präsentierte sich in einem hautengen schwarzen Minikleid, das sie mit einer seidigen roten Blazer-Jacke kombinierte. Ihr Haar trug sie in einem eleganten Hochstecker, dazu ein Paar Heels. Besonders niedlich: An ihrer Tasche baumelte eine kleine gehäkelte Schildkröte. An ihrer Seite war ihr Ehemann Jack Brooksbank (40), der in einem Nadelstreifenanzug mit gelber Krawatte erschien. Wie Hello! berichtet, war das Paar zu einem privaten Dinnerabend für die in Dubai ansässige Firma Discovery Dunes eingeladen.

Der Abend im Oswald's – einem bei A-List-Prominenten beliebten Club – dauerte offenbar bis weit in die Nacht. Zu den weiteren Gästen des Abends gehörten Regisseur Guy Ritchie (57) und seine Frau Jacqui Ainsley (44) sowie Cricketlegende Freddie Flintoff mit seiner Frau Rachael Wools Flintoff. Für Eugenie und Jack war die Heimreise übrigens kurz: Das aktuell viel diskutierte Paar wohnt in Ivy Cottage auf dem Gelände des Kensington Palace. Der Ausflug ins Oswald's ist nicht Eugenies erster seit der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft. So wurde sie zuletzt auch beim Babykleidershoppen in Soho gesichtet und feierte die 40. Geburtstagsparty von Poppy Delevingne (40) – gemeinsam mit ihrer Schwester Prinzessin Beatrice (37) und zahlreichen weiteren prominenten Gästen.

Eugenie und Jack erwarten ihr drittes gemeinsames Kind für den Sommer. Der Buckingham Palace hatte die freudige Nachricht offiziell bekanntgegeben und dabei auch verraten, dass die beiden gemeinsamen Söhne August und Ernest "sehr aufgeregt" seien, ein weiteres Geschwisterchen zu bekommen. König Charles III. (77) sei informiert worden und freue sich "sehr" über die Neuigkeit. Eugenies Vater Andrew und ihre Mutter Sarah Ferguson (66) hatten sich 1996 nach zehn Jahren Ehe getrennt. Die Schwangerschaftsankündigung über offizielle Palastkanäle hatte zuletzt unter Royalexperten eine Debatte ausgelöst, da Andrews Rolle ebenso wie Sarahs Finanz-Drama im Königshaus seit einiger Zeit kritisch diskutiert wird.

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Getty Images Prinzessin Eugenie im Juni 2024

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princesseugenie Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie, 2026

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Getty Images Prinz Andrew und Sarah, Duchess of York, beim Dankgottesdienst für König Konstantin in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor

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