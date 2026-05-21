Madison Beer packt über ihre traumatische Vergangenheit aus

Mit ihrem dritten Album "Locket" meldet sich Madison Beer (27) zurück – und sie hat einiges zu sagen. Im Gespräch mit Kurier erzählt die 27-jährige Sängerin, dass die neuen Songs besonders persönlich sind. "Die neuen Songs handeln von einer schmerzhaften Trennung. Sie sind Erinnerungen, die ich trotzdem gerne in meinem Herzen tragen werde", erklärt sie. Gleichzeitig bezeichnet Madison das Album als einen Neuanfang: "Ich fühle mich viel freier, spüre viel weniger Druck von außen und bin an einem Punkt angekommen, wo ich alle Entscheidungen selbst treffe und Dinge so machen kann, wie ich will."

Doch der Weg dorthin war alles andere als leicht. Bereits mit zwölf Jahren wurde Madison durch ein virales Video berühmt – Justin Bieber (32) hatte ihr Cover des Etta-James-Klassikers "At Last" mit seiner Fan-Community geteilt. Mit 15 landeten dann intime Fotos und Videos, die sie einem Freund geschickt hatte, ohne ihr Wissen im Internet. In ihrem Buch "The Half of It" schrieb sie über die Situation: "Ich habe ihn seit Jahren gekannt, ihm von ganzem Herzen vertraut, wir waren so unglaublich verliebt ineinander." Die Folge war massives Cybermobbing, mit dem sie nach eigenen Angaben zehn Jahre lang zu kämpfen hatte. Mit therapeutischer Unterstützung und dem Rückhalt ihrer Familie konnte sie diese Phase schließlich überwinden.

Rückblickend zieht Madison eine ernüchternde Bilanz über ihre Jugend. "Ich habe das Gefühl, dass ich keine Kindheit hatte und von zwölf Jahren zu 27 gesprungen bin", sagte sie zu Kurier. All die öffentlichen Meinungen über sie in den sozialen Medien, während sie noch mitten in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit steckte, seien ebenfalls "total ungesund" gewesen. Die Erfahrungen aus dieser Zeit hat sie in ihren ersten beiden Alben verarbeitet – in der Hoffnung, damit anderen Menschen zu helfen, die sich in ähnlichen Situationen befinden. Beim bevorstehenden Konzert in Wien will sie neben dem neuen Material auch ihren größten Hit "Reckless" spielen, der genau diese Erinnerungen widerspiegelt.

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Getty Images Madison Beer beim Jingle Ball 2024

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Le3ay / MCS Madison Beer, Sängerin

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Getty Images Madison Beer, Sängerin