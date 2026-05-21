Enthüllt: Andrew Mountbattens umstrittene Essgewohnheiten

In einem neuen Buch über das Haus York werden brisante Details aus dem Alltag von Prinz Andrew Mountbatten-Windsor (66) ans Licht gebracht. Royal-Autor Andrew Lownie beschreibt in seinem demnächst erscheinenden Werk "Entitled: The Rise and Fall of the House of York", dass Andrew und seine Ex-Frau Sarah Ferguson (66) zu Hause strikte Regeln beim Essen hatten. Laut Lownie, der Auszüge daraus bereits dem Magazin Hello! zur Verfügung gestellt hat, waren Andrews spezielle Wünsche rund ums Essen besonders ausgeprägt. Ein Offizieller, der im Jahr 2008 einen Besuch in einem Land im Nahen Osten organisiert hatte, soll berichtet haben: "Ich hörte, dass er zum Frühstück Pflaumen mochte, und ein anderer Posten bemühte sich sehr, welche einzuführen, da sie vor Ort nicht erhältlich waren." Darüber hinaus soll Andrew grundsätzlich keinen Knoblauch essen.

Das Knoblauchverbot ist dabei keine Eigenheit von Andrew allein. Laut dem Buch stammt diese Abneigung von seiner Mutter Queen Elizabeth II. (†96), die Knoblauch wegen des damit verbundenen Atemgeruchs ablehnte. Königin Camilla (78) bestätigte das in einem Auftritt bei "MasterChef Australia" im Jahr 2018: "Ich hasse es, das zu sagen, aber Knoblauch. Knoblauch ist ein Tabu." Angesichts des vollen Terminkalenders der Royals mit zahlreichen öffentlichen Auftritten lässt sich nachvollziehen, warum sie auf das aromatische Gewürz verzichten.

Andrews und Sarahs Tochter Prinzessin Eugenie (36) scheint jedoch weniger streng mit der Familientradition umzugehen. In dem Podcast "Table Manners" plauderte Eugenie aus, wie ihr Wocheneinkauf aussieht. Sie berichtete von einer regelmäßigen Online-Bestellung bei einem Supermarkt, bei der die Familie sonntags alles anklicke, was sie brauche. Auf ihrer Liste stehen demnach immer wieder Hähnchen, Würstchen, Kartoffeln, Zwiebeln – und auch Knoblauch. Gleichzeitig stellte sie aber klar, dass es bei ihren Eltern weiterhin strikte Regeln gibt: Dort sei es ihr "nicht erlaubt", Zwiebeln und Knoblauch zu verwenden.

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Getty Images Prinz Andrew spricht nach dem Tod von Prinz Philip vor der Royal Chapel of All Saints in Windsor

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Getty Images Prinz Andrew und Sarah, Duchess of York, beim Dankgottesdienst für König Konstantin in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor

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Getty Images Prinzessin Eugenie und Prinz Andrew bei ihrer Hochzeit 2018