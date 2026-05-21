SWR reagiert auf Stefan Mross' "Immer wieder sonntags"-Aus

Nachdem Stefan Mross (50) zuletzt öffentlich seinem Frust über das Ende von "Immer wieder sonntags" Luft gemacht hatte, hat sich nun auch der SWR zu Wort gemeldet. Der Moderator und Musiker hatte gegenüber Bild erklärt, er sei erst wenige Stunden vor der öffentlichen Bekanntmachung über das Aus der Sendung informiert worden – und sei dabei unter Druck gesetzt worden, vorformulierte Zitate zu unterschreiben, damit das Ende wie eine gemeinsame Entscheidung wirke. "Als mir die Entscheidung des Senders mitgeteilt wurde, nur wenige Stunden, bevor die Öffentlichkeit davon erfuhr, hat mir das den Boden unter den Füßen weggezogen", erklärte Stefan. Er fand es "eiskalt", dass ihm laut eigener Aussage eine fertig formulierte Erklärung zur Unterschrift vorgelegt worden war. Nach eigenen Angaben verweigerte er seine Unterschrift.

Der SWR reagierte nun auf Nachfrage von Bunte mit einer knappen Stellungnahme. "Der SWR hat Stefan Mross am 20. März persönlich informiert, dass 'Immer wieder sonntags' ab 2027 nicht fortgeführt wird, sowie die Hintergründe dazu erläutert", heißt es darin. Auf die konkreten Vorwürfe von Stefan ging der Sender allerdings nicht ein: "Der SWR legt großen Wert auf die Wahrung der Vertraulichkeit interner Gespräche und hält sich an alle diesbezüglich getroffenen Vereinbarungen. Wir bitten um Verständnis, dass wir aus diesen Gründen nicht ins Detail gehen." SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler hatte das Aus der Sendung bereits als "schmerzhafte Entscheidung" bezeichnet, die aufgrund der wirtschaftlichen Lage des Senders getroffen worden sei. Die bislang für die Show verwendeten Mittel sollen demnach teils eingespart, teils in neue digitale Formate investiert werden.

Bemerkenswert ist, dass Stefan sich kurz nach Bekanntwerden des Show-Endes noch deutlich zurückhaltender geäußert hatte. Gegenüber der Süddeutschen Zeitung betonte er damals, er habe eine tolle Zeit gehabt und freue sich auf die noch ausstehenden Sendungen. Die Vorfreude auf die kommende Saison sei größer als die Trauer über das TV-Aus, sagte er damals. Hinter den Kulissen war die Situation für ihn aber offenbar von Anfang an belastend: Als ihm das Aus mitgeteilt wurde, war wohl immerhin seine Partnerin Eva an seiner Seite. "Immer wieder sonntags" läuft seit über 30 Jahren im Ersten und wurde im Januar 2026 von der ARD für beendet erklärt. Ab dem 31. Mai läuft die beliebte Musik- und Unterhaltungsshow ein letztes Mal – und zwar mit einem echten Staraufgebot.

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Imago Stefan Mross, Schlagerstar

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ActionPress / Hofer, Günter Stefan Mross bei "Immer wieder sonntags", September 2024

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Instagram / stefan.mross Stefan Mross und Eva Luginger, August 2024