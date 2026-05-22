Christian Polanc zweifelt an Anna-Carinas Halbfinalplatz

Christian Polanc (48) kann es kaum fassen: Im Viertelfinale von Let's Dance musste GZSZ-Schauspieler Jan Kittmann die RTL-Show verlassen – obwohl er nach zwei Auftritten mehr Jury-Punkte gesammelt hatte als seine Mitstreiterin Anna-Carina Woitschack (33). Die Zuschauer retteten stattdessen die Schlagersängerin per Telefon-Voting ins Halbfinale. Für den erfahrenen Profitänzer eine schier unglaubliche Entscheidung. "Ich war geschockt", gestand er gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Sein Urteil ist eindeutig: "Rein nach der tänzerischen Leistung hätte Anna-Carina die Show verlassen müssen."

Der Tänzer und Tanzschulbetreiber geht dabei mit gleich zwei Auftritten der 33-Jährigen hart ins Gericht. Bei ihrer Rumba habe er trotz stellenweiser schöner Fußarbeit einen "staksigen" und "unstimmigen" Gesamteindruck gehabt. Die Gewichtsverlagerung sei nicht sauber gewesen, der typische Rumba-Flow schlicht nicht vorhanden gewesen. Noch schärfer fällt Christians Kritik an der Salsa aus, die Anna-Carina gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Evgeny Vinokurov (35) und der hinzugeholten Tänzerin Ekaterina Leonova (39) präsentierte. Die Darbietung bezeichnet er als "klare Themaverfehlung" – eine "sexy Revue-Show im Stil von 'Chicago'" statt echten Salsa-Tanzens. Dass Anna-Carina trotzdem weiterkam, erklärt er mit einem bekannten Phänomen der Show: Letztplatzierte erhielten oft besonders viele Rettungsanrufe, während die Zuschauer die besser platzierten Promis häufig vergäßen.

Was das Halbfinale betrifft, sieht Christian bei Anna-Carina viele Fragezeichen – und hält nur einen Kandidaten für einen sicheren Finalisten: "Joel Mattli!" Die Tänze des Schweizers seien für ihn das "absolute Highlight des Abends" gewesen. Polanc verfolgt die aktuelle Staffel aufmerksam und äußert sich regelmäßig beim RedaktionsNetzwerk Deutschland. Zuletzt hatte er dort auch Topfavorit Joel Mattli nicht ohne Kritik davonkommen lassen und beim Cha-Cha-Cha "ein paar schwache Passagen" bemängelt. Ob Anna-Carina ihn im Halbfinale, das heute Abend ab 20:15 Uhr bei RTL zu sehen ist, eines Besseren belehren kann, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Barbara Insinger / Future Image Christian Polanc, Profitänzer

Anzeige Anzeige

ActionPress / Robert Schmiegelt / Future Image Christian Polanc, Profitänzer

Anzeige Anzeige

RTL Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance" 2026

RTL / Stefan Gregorowius Kathrin Menzinger und Jan Kittmann, "Let's Dance" 2026