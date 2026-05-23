"Bin so, so stolz": Prinz William schwärmt von seiner Kate

In einem emotionalen Radioauftritt hat Prinz William (43) rührende Worte über seine Ehefrau Prinzessin Kate (44) gefunden. In einer Livesendung von Heart Breakfast mit den Moderatoren Amanda Holden (55) und Jamie Theakston, die aus Cornwall übertragen wurde, schwärmte der Prinz von Wales in höchsten Tönen von der Prinzessin. Dabei ging es vor allem um Kates jüngste Reise nach Italien, bei der sie sich über den Reggio-Emilia-Ansatz zur Kinderbetreuung informierte – ihr erster internationaler Auftritt nach ihrer Krebsbehandlung. "Ich bin so, so stolz. Sie war unglaublich, sie hat in den letzten Jahren so vieles durchgemacht. Sie hat sich sehr auf die Italien-Reise gefreut, daher bin ich wirklich froh, dass alles so gut gelaufen ist", sagte William im Interview.

Auf die schwere Zeit der Krebserkrankung angesprochen, auf die ihre Rückkehr folgte, zeigte sich William tief bewegt. "Sie ist eine wunderbare Mutter und eine wunderbare Frau, und unsere Familie könnte ohne sie einfach nicht funktionieren", erklärte er. Kate befinde sich gerade dabei, sich langsam wieder an Auslandsbesuche heranzutasten. Dabei sei es jedoch wichtig, "sicherzustellen, dass es ihr gut geht und sie sich ausreichend ausruht", betonte der Prinz. Auch zu Hause zeige sich Kates Engagement: "Die meisten Abende kämpfe ich darum, ins Schlafzimmer zu kommen, weil sie all ihre Unterlagen zum Lesen bereitliegen hat", scherzte er mit Blick auf das Herzensprojekt seiner Frau rund um die frühe Kindheitsentwicklung. Moderatorin Amanda schlug vor, Kate solle das mit einem Glas Wein und etwas Pasta ausgleichen – woraufhin William lachend antwortete: "Wir alle brauchen ab und zu ein Glas Wein, Amanda."

Auch für ein paar humorvolle Momente sorgte William während des Gesprächs. Mit einem Augenzwinkern richtete er sich direkt an zwei seiner drei Kinder: "Charlotte und Louis, George schläft heute Nacht auswärts – falls ihr zuhört: Bitte seid pünktlich und streitet nicht darüber, wer was hören darf." Über Sohn Louis verriet er außerdem, der Kleine hinterlasse im Auto "Marmeladenabdrücke, was wirklich sehr hilfreich ist". Zudem sprach der zukünftige König über die angeblich bevorstehende Hochzeit von Taylor Swift (36) und erklärte schmunzelnd: "Ich hoffe, und ich bin mir sicher, dass da irgendwo eine Einladung für mich sein könnte."

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William beim Empfang im Buckingham-Palast zum 100. Geburtstag von Queen Elizabeth II.

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Getty Images Kate, Prinzessin von Wales, besucht Reggio Emilia und grüßt vor dem Rathaus während ihrer ersten Auslandsreise seit der Krebstherapie

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Instagram / taylorswift Taylor Swift und Travis Kelce mit Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte