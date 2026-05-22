Welcher "Let's Dance"-Promi soll nicht ins Finale einziehen?

Das Let's Dance-Finale rückt immer näher. Heute Abend entscheidet sich im Halbfinale, welche der verbliebenen Kandidaten weiter um den Sieg und den Titel "Dancing Star 2026" kämpfen dürfen. Vier Promis sind noch übrig und jeder von ihnen wird zwei Einzeltänze und den gefürchteten Impro-Tanz zum Besten geben. Joel Mattli (32) wird mit seiner Partnerin Malika Dzumaev (35) eine Salsa zu "Baile Inolvidable" von Bad Bunny (32) und anschließend einen Tango zu "Love Runs Out" von One Republic performen. Emotionaler wird es wohl bei Schlagerstar Ross Antony (51) und Partnerin Mariia Maksina (28), die als Erstes einen Contemporary zu "Clown" von Emeli Sandé (39) einstudiert haben. Anschließend legen die beiden einen schwungvolleren Quickstep zu "Let's Go Crazy" von Prince (†57) aufs Parkett.

Die letzte Frau in der Runde, Anna-Carina Woitschack (33), hat ebenfalls Großes vor. Bei der Sängerin und ihrem Tanzprofi Evgeny Vinokurov (35) wird es zunächst anspruchsvoll: Sie haben einen Langsamen Walzer zu "Stay" von Sara Bareilles (46) geplant. Danach bringen die beiden ebenfalls Schwung ins "Let's Dance"-Studio. Ein Samba zu "La Tortura" von Shakira (49) und Alejandro Sanz soll das Publikum anheizen. Schließlich komplettiert Milano (27) das Feld der Halbfinalisten. Der Rapper und seine Partnerin Marta Arndt (36) beginnen mit einer Rumba zu "Risk It All" von Bruno Mars (40). Danach wird es auch bei ihnen energetisch. Ein Charleston zu "Lifestyles of the Rich & Famous" von Good Charlotte soll für gute Laune sorgen.

Vergangene Woche endete "Let's Dance" mit einer Überraschung. Jan Kittmann, der von der Jury meistens Lob bekam und als Finalist gehandelt wurde, musste die Show verlassen. Der Schauspieler war im anschließenden RTL-Interview mit Frauke Ludowig (62) sichtlich enttäuscht. "Ja… ich bin noch nicht so richtig fertig damit", meinte er geknickt. Auch für seine Partnerin Kathrin Menzinger (37) war das Ausscheiden so kurz vor dem Finale ein Schock. "Wir hatten so große Ziele und Träume, wollten unbedingt ins Finale", erklärte sie sichtlich emotional. Mit Jans Leistung scheint sie aber dennoch zufrieden zu sein.

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RTL / Stefan Gregorowius Die Halbfinale-Tanzpaare von "Let's Dance" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Joel Mattli und Malika Dzumaev in Show neun von "Let's Dance" 2026

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RTL Jan Kittmann und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance", Show 10

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