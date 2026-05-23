Kommentar lässt aufhorchen: Ist Miley Cyrus verheiratet?

Bei der Zeremonie zu ihrem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame sorgte Miley Cyrus (33) für mächtig Gesprächsstoff – und das nicht nur wegen der Ehrung selbst. Als die Sängerin am Freitag gemeinsam mit ihrer Mutter Tish (59) und Schwester Brandi (38) für Fotos posierte, rief Tish plötzlich laut: "We're gonna bring the husband" – also sinngemäß: "Wir holen jetzt den Ehemann dazu." Kurz darauf trat Verlobter Maxx Morando (27) ins Bild und gab Miley einen zärtlichen Kuss auf die Wange. Der Kommentar verbreitete sich rasend schnell und ließ Fans weltweit spekulieren, ob das Paar womöglich heimlich geheiratet hat.

Dabei handelt es sich bei Miley und Maxx bisher offiziell nur um ein verlobtes Paar. Page Six bestätigte die Verlobung im Dezember 2025, nachdem der Hannah Montana-Star bei der Premiere von Avatar: Fire and Ash einen funkelnden Diamantring am Finger getragen hatte – der auf einen Wert von rund 150.000 Dollar geschätzt wurde. Kurz darauf sprach Miley bei "Good Morning America" offen über ihre Beziehung: "Maxx und ich sind seit vier Jahren zusammen, und es ist sehr offensichtlich, wie stark ich in diesen vier Jahren gewachsen bin." Bisher haben weder sie noch Maxx eine Hochzeit öffentlich bestätigt.

Privat gelten Miley und der Musiker als eher zurückhaltendes Paar, das seine Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushält. Dennoch sprach die Sängerin in den vergangenen Jahren vereinzelt über ihr Liebesglück: So verriet sie 2023 gegenüber der Vogue, dass sie Maxx bei einem Blind Date kennengelernt hatte. Ein Jahr später schwärmte sie im Interview mit Harper's Bazaar von den Gemeinsamkeiten mit ihrem Partner. "Er ist mir sehr ähnlich. Wir nehmen das Leben einfach nicht zu ernst", betonte Miley damals. In Los Angeles feierte das Paar nun gemeinsam einen weiteren Karrieremeilenstein der Musikerin – während die Familie Cyrus der 33-Jährigen geschlossen den Rücken stärkte.

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Getty Images Maxx Morando und Miley Cyrus bei der Zeremonie für Miley Cyrus' Stern auf dem Hollywood Walk of Fame am 22. Mai 2026

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Getty Images Tish Cyrus, Miley Cyrus und Brandi Cyrus bei der Verleihung von Mileys Stern auf dem Hollywood Walk of Fame in Los Angeles

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Getty Images Maxx Morando und Miley Cyrus bei der Verleihung von Miley Cyrus' Stern auf dem Hollywood Walk of Fame in Hollywood