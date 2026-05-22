Diesen Promi wollen die Fans nicht im "Let's Dance"-Finale

Das Let's Dance-Halbfinale steht bevor – und die Fans haben bereits eine klare Meinung, wer den Einzug ins Finale nicht verdient hat. In einer Promiflash-Umfrage wurden die Leser gefragt, welchen der vier verbliebenen Kandidaten sie nicht im Finale sehen möchten. Das Ergebnis ist eindeutig: Anna-Carina Woitschack (33) hat dabei die meisten Stimmen eingesammelt – und das im negativen Sinne. Von insgesamt 752 abgegebenen Stimmen entfielen 269, also 35,8 Prozent, auf die Schlagersängerin.

Auf Platz zwei der unerwünschten Finalisten landete Rapper Milano (27) mit 218 Stimmen, was einem Anteil von 29 Prozent entspricht. Deutlich besser sieht es für Ross Antony (51) aus: Lediglich 190 Teilnehmer, also 25,3 Prozent, stimmten gegen den Schlagerstar. Keine Sorgen muss sich laut Umfrage Joel Mattli (32) machen, der mit nur 75 Stimmen und einem Anteil von gerade einmal zehn Prozent am wenigsten Gegenwind aus der Community bekommt.

Im Halbfinale heute Abend kämpfen die vier Kandidaten mit jeweils zwei Einzeltänzen sowie dem Impro-Tanz um den Einzug ins große Finale und den Titel "Dancing Star 2026". Ross und seine Tanzpartnerin Mariia Maksina (28) performen einen emotionalen Contemporary und einen schwungvollen Quickstep. Joel tanzt mit seiner Partnerin Malika Dzumaev (35) eine Salsa sowie einen Tango. Auch Anna-Carina hat mit Tanzprofi Evgeny Vinokurov (35) Großes vor: Ein langsamer Walzer und eine Samba sollen das Publikum anheizen. Der Rapper Milano und seine Partnerin Marta Arndt (36) beginnen mit einer Rumba und performen dann einen Charleston. Welche Promis am Ende tatsächlich ins Finale einziehen, entscheidet sich aber erst live auf dem Parkett.

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RTL Die "Let's Dance"-Jury in Folge 8

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RTL / Stefan Gregorowius Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov

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RTL / Stefan Gregorowius Malika Dzumaev und Joel Mattli bei "Let's Dance" 2026